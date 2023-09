Gamics Marche 2023, la carica dei cosplayer al Fermo forum

Fermo, 3 settembre 2023 – Lunghe code e attesa emozionata, per un giorno intera da passare dentro un mondo fatato. È già un prevedibile successo la prima edizione di Gamics Marche, la nuova fiera del fumetto e della cultura pop al Fermo forum. Già ieri, per l’apertura delle 10, in tanti si sono presentati per curiosare, giocare, per indossare le vesti dei personaggi preferiti, per divertirsi in pieno, tra genitori e figli. E proprio l’incontro tra generazioni fa da filo conduttore ad un evento che sta attraendo pubblico da tutto il centro Italia, come sottolinea l’assessore al turismo Annalisa Cerretani: "E’ bellissimo vedere quanta gente ci ha raggiunto per vivere questa occasione di grande spettacolo e magia. Siamo orgogliosi di essere stati scelti da una organizzazione tanto importante, si tratta di fiere che in giro per l’Italia arrivano a registrare oltre 20 mila presenze e che anche qui da noi offrono spazi per un turismo fuori stagione".

Grandissima l’attesa per gli ospiti di oggi che si esibiranno sui sette palchi allestiti, uno dei quali negli spazi esterni. Ci sarà su tutti la mitica Cristina D’Avena, con le sigle dei cartoni animati più amate di tutti i tempi. E poi, Giovanni Mucciaccia, con i suoi attacchi d’arte da condividere con tutti i bambini. Per gli appassionati di Fantozzi, spazio anche a Anna Mazzamauro, grande attrice nota anche come la signorina Silvana, accanto al grande Paolo Villaggio.

E poi, Alex Polidori, l’uomo gatto, in più, oltre 20 fumettisti in artist alley e i migliori cosplayer. Gamics Marche offre moltissimi espositori di fumetti e gadget, tantissime attività, le aree games, videogames e mattoncini, le gare cosplay e gli artisti di fama internazionale in artist alley, il wrestling e il k-pop: "Immagina un mondo in cui l’arte, il gioco e la creatività si fondono in un tripudio di emozioni, raccontano gli organizzatori, Da coinvolgenti tornei di gaming a spettacolari esibizioni cosplay, dalle incredibili opere di mattoncini alla ricca mostra mercato, ogni dettaglio è stato curato con amore e immensa dedizione". Soddisfatto anche il sindaco Paolo Calcinaro per una fiera di richiamo nazionale per migliaia appassionati di comics, games e cartoon al Fermo Forum: "Ringrazio gli organizzatori per aver scelto la nostra città che sa attirare, artisti, eventi e non solo. È il caso di augurare a tutti un buon divertimento, per il primo fine settimana di settembre ancora tutto da vivere". Anche oggi gli orari di apertura vanno dalle 10 alle 19, info www.gamicsmarche.it