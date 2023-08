Cristina D’Avena ’chiama’ i suoi fan "Fate uscire il bambino che è in voi"

di Francesca Miccoli

Ultimi coriandoli d’estate e ultimi fuochi all’arena San Domenico di Forlì, che questa sera chiuderà il sipario sulla stagione sotto le stelle con uno spettacolo all’insegna della leggerezza. Protagonista dalle 21 Cristina D’Avena, la cantante bolognese che ha traghettato milioni di bambini alla vita adulta con il rassicurante sottofondo musicale di autentiche hit quali Occhi di gatto, Kiss me Licia, Pollon, Mila & Shiro, solo per citarne alcune. Sigle di cartoni animati capaci di evocare periodi della vita lontani nel tempo ma a stretta portata di memoria.

Cristina, la chiusura del cartellone estivo forlivese coincide con l’inizio della sua nuova stagione musicale.

"Dopo la lunga pausa per il Covid, con i Gem Boy, il gruppo che mi accompagna da sempre, siamo tornati alla grande e non ci siamo mai fermati. Siamo reduci da un’intensa estate di lavoro e dopo le canoniche due settimane di ferie agostane, e uno spettacolo a San Marino, ripartiamo ufficialmente da Forlì".

Cosa deve aspettarsi il pubblico dell’arena San Domenico?

"Un programma variegato, ricco di novità e arrangiamenti inediti. Proporremo le canzoni che ci fanno stare bene, saltare e ballare: una scaletta che partirà da Kiss me Licia e attraverso brani quali Doraemon, Holly e Benji e Occhi di gatto, ci permetterà di rivivere i vari periodi della nostra vita. Posso anticipare che proporremo Capitan Tsubasa, richiesta da tantissimi ragazzini. Al pubblico vorrei rivolgere un invito".

Prego.

"Liberate la mente da qualsiasi problema: vi voglio carichi e sereni. Per qualche ora mettiamo da parte problemi e preoccupazioni".

In oltre quarant’anni di carriera ha visto avvicendarsi generazioni, mode e costumi: tra tanti cambiamenti l’amore per Cristina D’Avena è una formidabile costante. Come spiega questo fenomeno?

"Bambini, genitori e persino nonni sono accomunati dal desiderio di libertà: al mio concerto ognuno ha l’opportunità di cantare, sfogarsi, sprigionare energia e voglia di vivere, fare uscire il bimbo che c’è in noi; diventando grandi lo rinchiudiamo, è invece bellissimo guardare indietro e riassaporare il gusto della nostra fanciullezza".

Si sente terapeutica?

"Lo sono in primis per me stessa, cantare con il pubblico mi dà tanta energia. In platea vedo tanti occhi lucidi e lacrimucce che scendono: una tenerezza che mi emoziona".

A quale canzone è più legata?

"Ce ne sono tante. Anche se amo moltissimo Kiss me Licia: incarnando la Licia dei cartoni animati sono stata la prima cosplayer".

Come è cambiata negli anni Cristina D’Avena?

"Ho iniziato a 16 anni e sono diventata grande godendomi i mutamenti assieme al pubblico. Ho cercato di tenermi aggiornata, esplorare nuovi mondi a livello musicale. E spero che anche il futuro mi riservi novità: mi piacerebbe esprimermi in una trasmissione televisiva tutta mia e non limitarmi a fare sempre l’ospite d’onore".