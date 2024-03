San Patrizio: dove festeggiare a Bologna e in Emilia Romagna nel weekend del 17 marzo

Bologna, 27 febbraio 2024 - La festa di San Patrizio è alle porte e c'è chi, nel weekend del 17 marzo, coglie l'occasione per organizzare serate dedicate anche in Emilia-Romagna. Ma perché si festeggia San Patrizio? Ve lo spieghiamo noi, suggerendovi anche gli appuntamenti più interessanti per celebrare in un'atmosfera prettamente irlandese, attorniati da fiumi di birra.

In vista di San Patrizio e oltre ai festival in programma nelle varie città, per festeggiare basta per la verità recarsi in un qualsiasi pub irlandese, dove vengono organizzate per l’occasione serate ed eventi ad hoc. Costumi e cappelli caratteristici, la birra irlandese per eccellenza Guinness e il colore verde sono le reliquie immancabili in questo tipo di serate, per un weekend all’insegna del divertimento a tema “Isola di Smeraldo”.

Chi è San Patrizio e l'origine della festività

Patrizio, il cui nome di battesimo era Maewyin Succat, era un vescovo vissuto nella Britannia dell'epoca romana. Egli viaggiò in lungo e in largo a predicare la parola di Dio, divenendo a tutti gli effetti il pioniere della corrente celtica del Cristianesimo. Dichiarato santo post-mortem, Patrizio intraprese una missione in Irlanda e nel resto d'Europa per compiere azioni caritatevoli, come la fondazione di abbazie, la cura dei malati e il soccorso ai bisognosi, nonostante i vari tentativi di cattura e le minacce ai suoi danni.

Patrizio è ricordato tutt'ora come un simbolo ed è stato riconosciuto ufficialmente come patrono dell'Irlanda. San Patrizio, la festa a lui stesso dedicata, si tiene ogni anno il 17 marzo, giorno della sua morte nel 461.

San Patrizio divenne la festa nazionale dell'Irlanda a partire dal 1903, anno in cui si tenne la prima parata nella cittadina irlandese di Waterford.

Già nel 1916 si organizzavano per tutta l'isola più di 6000 parate con tanto di danze e banchetti, fino ad arrivare a quello che è oggi, una celebrazione che, oltre ad essere festeggiata ovviamente in Irlanda e nei paesi con forte presenza di immigrati irlandesi, viene presa come tema per varie feste in diversi paesi intorno al mondo.

Uno dei simboli della festa di San Patrizio, oltre al caratteristico trifoglio, è la birra, del quale vengono consumate ingenti quantità.

Bologna

La nostra lista di eventi parte proprio da Bologna, con l'appuntamento in piazza Lucio Dalla. La manifestazione si svolge da giovedì 14 a domenica 17 marzo con orari variabili: dalle 18 alle 24 nelle giornate di giovedì 14 e venerdì 15 e dalle 12 alle 24 sabato 16 e domenica 17.

Per l’evento, la cui organizzazione è a cura anche di Estragon Club, è previsto l’ingresso gratuito Tra gli ospiti, da sottolineare la presenza degli FFR Celtic Fiesta nella giornata di domenica 17. Si tratta di una band francese di musica celtica che vanta 4 album in studio e 2 live ed esibizioni condivise con giganti della musica come i Simple Minds.

Parma

Per la quinta volta, è il parco della Cittadella il luogo prescelto ad ospitare i festeggiamenti di San Patrizio a Parma. Musica, cultura, tradizioni e cibo irlandese vi aspettano per una quattro giorni dall’atmosfera più verde che mai. L’antipasto giovedì 14 marzo, dalle 18.00 a mezzanotte, con le esibizioni dei Modena City Ramblers e Brendan Melia, per proseguire il giorno successivo dalle 18 all’1.00, con Chasin Hooley, gli Here Be Dragons e gli italiani Old Goats. Nel corso del weekend si entra nel vivo, con l’inizio delle giornate di sabato e domenica previsto a mezzogiorno. Il 16 marzo, tocca agli olandesi Amsterdam Klezmer Band e all’irlandese Junior Brother infiammare il palco, mentre il 17 concludono il festival l’italiano Cisco e gli irlandesi Celtic Folk. L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito in qualunque momento.

Ferrara

Nella serata di giovedì 14 marzo, in Piazza Castello, si balla sulle note dei Modena City Ramblers per un live speciale dedicato a Shane MacGowan, frontman del gruppo folk punk anglo-irlandese "The Pogues" scomparso a Dublino lo scorso 30 novembre 2023. Il concerto, per il quale è previsto l'ingresso libero, ha inizio alle ore 20. I Modena City Ramblers si esibiscono anche al Parco della Cittadella di Parma nella giornata di domenica 17, per un'altra data del tour "Cisco - Riportando tutto a casa 30 anni dopo". Il contesto è sempre quello della rassegna "Irlanda In Festa".

Modena

Anche a Modena si festeggia San Patrizio, nella cornice del Vibra Club. Dal 15 al 17 marzo 2024, tre giorni all'insegna di musica, cibo e birra irlandese, in compagnia degli stand selezionati da Finger Food Festival. L'ingresso è libero e gratuito, con apertura prevista alle 19 il primo giorno, alle 18 il secondo e alle 17 il terzo. Nelle sere di venerdì 15 e sabato 16 è possibile ballare sulle note di un dj set rock/folk fino alle 2 della notte.

Forlì

Forlì, pure, partecipa ai festeggiamenti, seppure un po' in anticipo rispetto agli altri. Il weekend in questione è quello dall’8 al 10 marzo, in concomitanza con il Finger Food Festival che si tiene negli stessi giorni in Piazza Saffi. Il sapore del cibo di strada e delle birre artigianali si unisce all'atmosfera irlandese portata da gruppi musicali folk irlandesi e italiani, che si alternano sul palco, e da piatti tipici della cucina irlandese, per un connubio perfetto.

Rimini

La Festa di San Patrizio si sposta in uno dei luoghi topic della città, il lungomare. Tutte le feste sono organizzate in prossimità della spiaggia nel weekend del 17 marzo. Musica, piatti tipici e birre della tradizione per celebrare l'Irlanda in tutte le sue forme.

Altri artisti attesi

A Parma (14 marzo), Ferrara (15 marzo), Modena (16 marzo) e Bologna (17 marzo) da non perdere le esibizioni di Brendan Melia, artista folk contemporaneo con una carriera trentennale alle spalle. Sono comunque tanti gli artisti da tenere d'occhio durante "Irlanda in Festa": Junior Brother, per esempio, è un musicista davvero bravo a mischiare suoni contemporanei con musicalità medievali. Si può assistere a una sua esibizione a Bologna il 15 marzo, a Parma il 16 e a Ferrara il 17. Altri gruppi da citare sono il complesso di musica celtica Here Be Dragons, che si esibisce nell'ordine a Bologna (14 marzo), Parma (15 marzo) e Forlì (16 marzo), e l'Amsterdam Klezmer Band, gruppo groove dalla grande energia con influenze da varie parti d'Europa, in live a Ferrara (15 marzo), Parma (16 marzo) e Bologna (17 marzo). Anche i Chasin Hooley sono pronti a farvi ballare, con influenze provenienti da country, rock and roll e pop, a Bologna, Parma, Ferrara e Modena rispettivamente il 14,15,16 e 17 marzo. Per tutte le info e gli aggiornamenti sugli artisti in programma nelle varie serate è possibile consultare la pagina Facebook di “Irlanda in Festa”.