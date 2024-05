Run Lame Run, una corsa per conoscere storia e luoghi di Bologna

Bologna, 23 maggio 2024 – Connubio tra sport, storia e beneficenza è la ricetta alla base della terza edizione di ’Run Lame Run’ prevista per sabato 25 maggio alle 16 dal Centrolame.

La camminata podistica di sette o tre chilometri percorrerà tutti i parchi limitrofi del centro commerciale che ha la fortuna di essere in una posizione ambientale perfetta.

Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a Avis Pianoro e "verrà utilizzato nel periodo natalizio per l’acquisto di alcuni gadget per i bambini, cercando così di sensibilizzare i genitori sull’importanza della donazione. È un momento in cui stiamo ricevendo molte richieste”, spiega Massimo Polga referente dell’associazione.

L’evento unisce modernità e tradizione perché agli excursus storici sulle vite di quattro personaggi dello sport bolognese si affiancheranno le lezioni di Nordic Walking: queste ultime rappresentano un’assoluta novità per l’edizione di quest’anno. Non mancherà una parte dedicata ai quattro zampe con l’esibizione di Agility Dog e l’alternarsi di alcuni spettacoli durante il percorso. "Questo evento dimostra la capacità delle associazioni del territorio di far rete per creare qualcosa di bello”, dice Roberta Li Calzi, assessora allo sport. Ospite d’onore sarà Nicoletta Tozzi, vincitrice di otto titoli italiani nel mezzofondo.