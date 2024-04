Quali fiori piantare su balconi e terrazze tra aprile e maggio in Emilia Romagna

Bologna, 17 aprile 2024 – In primavera le giornate si allungano e con il primo caldo l’attenzione è tutta sugli spazi esterni delle abitazioni. Ma come avere balconi e terrazzi fioriti? E ‘ bene sapere che esistono piante in grado di vivere anche in vasi non troppo grandi o fiori che si sviluppano in altezza e che, una volta germogliati, regalano colori meravigliosi e profumi intensi. Ma quali fiori si piantano nei mesi di aprile e maggio? In questo periodo è possibile piantare fioriture primaverili tardive o fiori da bulbo estivi.

Orto, cosa piantare in primavera

Lo spettacolo dei balconi fioriti entra nel viso della stagione primaverile: tra i fiori da piantare tulipani, gerani, begonie, azalee e narcisi

Quali fiori piantare nel mese di aprile

Partiamo con il tulipano, un fiore perfetto il cui periodo perfetto è nelle ultime settimane del mese di aprile. Un fiore dai mille colori, che rallegra ogni spazio. Segue il narciso, un fiore giallo e delicato in grado di abbellire terrazze e balconi con un toccolo classico e delicato. Per chi ama le calle questo è il periodo perfetto, ma è bene sapere che per i primi tre anni dalla semina usciranno solo foglie. Dal quarto anno in poi anche i fiori. I gerani sono fiori tipicamente estivi e possono essere piantati anche in questo periodo. Oltre a essere grandi e colorati aiutano a tenere lontani molti insetti. Continuiamo con le begonie, piante dai colori splendidi: fiori facili da coltivare che necessitano di poche attenzioni”.

Quali fiori piantare nel mese di maggio

Nel corso degli ultimi anni gli sbalzi termici hanno spesso ritardato le semine dei fiori di aprile a maggio. Questo però, nei calendari botanici, è un mese indicato per la semina di alcune piante che non possono non essere presenti su terrazzi e balconi. Nel mese di maggio di maggio ad esempio, si piantano le azalee: piante dai colori che variano dal rosa al bianco, dal rosso al magenta con una fioritura che va da marzo a ottobre. I crochi sono fiori anche primaverili che una volta sbocciati hanno colori che variano dal giallo all’albicocca, dal lilla al viola e cosi via. I fiori di questa pianta somigliano a dei calici, tanto de renderli delicati e molto eleganti. Immancabili i gerani: piante che non necessitano di molta cura se esposte continuamente alla luce del sole. Fiori dai colori sgargianti, dalle numerose tonalità. In questo periodo è possibile piantare anche le begonie tuberose a patto che venga annaffiata regolarmente, essendo una pianta che ha bisogno di terreno umido. Maggio è anche il mese dedicato ai gladioli: fiori in grado di raggiungere il mezzo metro di altezza, amanti del sole e delle alte temperature.