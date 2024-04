Addio a Massimo Belletti: "Lascia un vuoto incolmabile. Era una persona splendida"

Nella casa di Massimo Belletti il viavài è continuo. Familiari, amici, compagni di classe dei figli. Tantissimi in queste ore hanno voluto stringersi al dolore della moglie e dei quattro figli dell’imprenditore, dopo la tragedia avvenuta domenica mattina al porto. Belletti, uno dei due titolari della nota azienda edile riminese Belletti & Baroni, aveva solo 53 anni. All’interno della macchina con cui si è buttato nel porto, avrebbe lasciato una lettera per spiegare i motivi del suo gesto disperato. Quando l’auto di Belletti è finita in acqua, un pescatore egiziano che si trovava con degli amici al bar Bussola si è subito tuffato nel tentativo di salvarlo, ma il 53enne – stando al racconto dello stesso pescatore – ha rifiutato i soccorsi.

Chi lo conosceva è ancora incredulo. Non riesce a capacitarsi di quanto è successo. "Siamo distrutti, sconvolti dal dolore – dicono alcuni amici – Ma adesso la cosa più importante è stare vicino a sua moglie e ai suoi figli, che hanno bisogno dell’aiuto di tutti noi". Belletti è un volto molto noto dell’imprenditoria riminese. Nel 2011 insieme al socio Nicola Baroni ha fondato la società Belletti & Baroni, azienda edile specializzata in costruzione, ristrutturazione e manutenzione di case, hotel e capannoni artigianali.

Belletti era un grande sportivo. Da anni faceva il ciclismo a livello amatoriale. Correva con il Viserba bike team, una squadra ciclistica amatoriale che ha sede a Viserba, di cui l’azienda di Belletti è uno tra i principali sponsor. La sua passione per lo sport Massmio l’aveva trasmessa ai figli. Alcuni di loro giocano a calcio. Per questo la presidente del Rimini Stefania Di Salvo, i dirigenti e tutto il club biancorosso "si stringono attorno a Emanuele, Federico e a tutta la famiglia Belletti – scrive la società biancorossa – per la tragica scomparsa del padre". Una tragedia che ha commosso tutta Rimini. "Massimo – lo ricordano alcuni amici – era una persona davverso speciale. Era disponibile con tutti e sempre pronto ad aiutare il prossimo". La sua improvvisa scomparsa "lascia un vuoto incolmabile". È stata già fissata la data dei funerali, che si terranno giovedì alle 15,30 alla chiesa di Viserba in piazza Pascoli. Stasera alle 20,30, sempre a Viserba, ci sarà la veglia di preghiera.

Manuel Spadazzi