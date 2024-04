Si butta con l’auto nel porto di Rimini e muore

Rimini, 28 aprile 2024 – Tragedia intorno alle 12,45 nel porto canale di Rimini. Un uomo – un riminese di circa cinquant’anni – si è gettato con l’auto nel porto canale. Per cercare di salvarlo si è gettato in acqua anche un testimone che era seduto poco lontano, ma l’uomo avrebbe rifiutato ogni gesto di aiuto ed è così affondato nell’acqua con la sua vettura.

Suicidio al porto di Rimini

L’uomo ha purtroppo perso la vita. E’ stata per fortuna scongiurata l’ipotesi, circolata in un primo momento, che a bordo dell’auto ci fossero anche bambini. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno infatti recuperato un solo corpo: quello dell’uomo alla guida.

Le operazioni nel porto canale di Rimini (foto Migliorini)

In tantissimi hanno assistito sbigottiti alla scena: in questa domenica di bel tempo, a Rimini ci sono anche tantissimi turisti. La zona del porto canale è stata chiusa: polizia, carabinieri sono al lavoro per le indagini.