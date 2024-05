Meno burocrazia per la pensione

A partire dal prossimo mese, i titolari delle pensioni erogate dall’Iss non saranno più tenuti a inviare o consegnare il certificato di esistenza in vita all’ufficio pensioni. A comunicarlo, in coro, sono l’Istituto per la sicurezza sociale di San Marino e l’ufficio servizi civici del Comune di Rimini. "Questa modifica, che riguarda i residenti nel comune di Rimini – spiegano – sarà resa possibile grazie a una procedura informatica già testata e delineata tra i due uffici, eliminando così l’onere per i pensionati di richiederlo e spedirlo all’ente sammarinese". L’eliminazione di questo passaggio burocratico "rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione e l’efficienza dei servizi fiscali". L’Istituto per la sicurezza sociale si impegna "a continuare a lavorare per la comodità e il benessere dei suoi pensionati, garantendo al contempo la sicurezza e l’integrità del processo pensionistico". Per ulteriori informazioni, si può contattare l’Ufficio pensioni Iss, al numero 0549-994427.