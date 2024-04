Federica Pellegrini, emozione nel post per il gatto: “Avete fatto appena in tempo a conoscervi”

Venezia, 29 aprile 2024 - Un viaggio lungo, fatto di coccole e momenti speciali. Vivere con un amico a quattro zampe rende le giornate diverse. E quando tutto finisce, quando se ne vanno, è un dolore immenso. "17 anni sono tanti …raccontano una vita insieme… Ci mancherai Piccolo Neve".

Due immagini pubblicate con Federica Pellegrini per raccontare il viaggio lungo 17 anni condiviso con il gatto i famiglia; a sinistra, con la piccola Matilde

Anche Federica Pellegrini ha salutato il suo amato gatto. Lo ha fatto con un post su Instagram e tante foto che raccontano un'avventura lunga 17 anni: scatti con mamma Cinzia e papà Roberto in compagnia del micio bianco dagli occhi verdi-gialli.

Nel post che accompagna le foto Federica aggiunge: "… avete fatto appena in tempo a conoscervi…", riferito probabilmente alla figlia Matilde nata il 3 gennaio. Una delle immagini più dolci con cui saluta il gattone ritrae proprio la campionessa di nuoto in versione mamma sul divano pronta ad allattare la piccola di casa. E vicino chi c'è? Neve, il gatto di famiglia che guarda la neonata. Che a Federica piacciano gli animali non è una novità: sono tante le foto che condivide sui social anche con il marito Matteo Giunta, allenatore pesarese, dove si vedono i suoi quattro adorati bulldog francesi: Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca. Compagni di coccole con la piccola Matilde, di passeggiate e di avventure sempre nuove.