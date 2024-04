Federica Pellegrini e la foto dolcissima con la figlia: "Mamma va al lavoro, non crescere in queste due ore mi raccomando”

Venezia, 6 aprile 2024 - Federica Pellegrini, mamma e lavoratrice. La campionessa di nuoto si divide tra gli impegni con la figlia Matilde e gli appuntamenti legati al lavoro. Ma la Divina sembra dividersi dalla piccola a malincuore. Sul profilo Instagram ha pubblicato una foto dove è pronta per uscire ma tiene in braccio la bimba, la stringe a sé come se non volesse andare via.

Federica Pellegrini con la figlia Matilde, la foto postata su Instagram

La foto dolcissima è accompagnata da un post ricco di emozione: “La mamma va al lavoro e torna… non crescere in queste due ore mi raccomando”.

Sembra trasparire una leggera tristezza nel doversi allontanare seppur per poco. Inevitabili i commenti dei follower: “Hai anche tu un assurdo inspiegabile inutile (Divino, nel tuo caso) senso di colpa?”, scrive una fan; qualcuno si limita a un semplice “che tenerezza”. “L’eterno dilemma tra la voglia di un po’ di libertà e il desiderio di tenerli sempre con noi per non perderci nessun istante mentre crescono”, scrive una fan.

A febbraio però la piccola aveva seguito la mamma al lavoro a Venezia, un momento immortalato anche con una foto al fianco di Giovanni Malagò, presidente del Coni.

Pochi giorni fa mamma Federica aveva divertito i suoi follower con un simpatico video dove alzando in altro la figlioletta, le mostrava le sue scarpe. Non poche. E nel post scrive: “Un giorno tutto questo sarà tuo…”.

E poi aggiunge: “Scusa Matteo Giunta, ma lo dovevo fare”. Taggando l’allenatore pesarese, suo marito e papà della piccola Matilde.

Insomma Federica Pellegrini continua a condividere sui social attimi di vita quotidiana coinvolgendo i suoi follower. Proprio loro sono i primi a fare spesso domande alla neo mamma, e poco tempo fa la campionessa di nuoto ha riposto a diverse domande, raccontando del parto, dell’allattamento e delle difficoltà della maternità. Sacrifici importanti, ma sicuramente compensati dall’emozione che si rinnova ogni volta che stringe la sua piccola tra le braccia.