Federica Pellegrini torna al lavoro con la piccola Matilde: ecco la foto di mamma e figlia a Venezia

Venezia, 22 febbraio 2024 - Federica Pellegrini unisce gli impegni di lavoro a quelli di mamma. La figlia Matilde la segue sempre. Eccole insieme a Venezia: la campionesse di nuoto ha postato su Instagram le foto con in braccio la piccola durante un soggiorno dedicato al lavoro. "Back to work…(together)...in Venice", e conclude con un cuore il messaggio condiviso con i suoi follower.

Federica Pellegrini con la figlia Matilde in braccio di fianco a Giovanni Malagò, presidente del Coni; a destra, la campionessa di nuoto mentre guarda la laguna

Ma non è l'unica immagine che compare sul social: una seconda foto ritrae mamma e figlia in compagnia di Giovanni Malagò, presidente del Coni che condivide l'immagine e scrive: "...meravigliosi arrivi durante la pausa dei lavori della 5th Coordination Commission for Milano Cortina 2026 del CIO... P.s. nuove generazioni di atleti che crescono".

Domani a Venezia è prevista la conferenza del Cio e del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, i Giochi olimpici invernali che si terranno dal 6 al 22 febbraio. Nella foto si vede la piccola Matilde in braccio alla mamma, ma con degli occhialoni per coprire il viso. Eppure scatta la corsa alle somiglianza: "Vedo una certa assomiglianza con papà Matteo" Giunta, (allenatore pesarese, ndr) scrive un follower. Saranno i capelli scuri? Federica appare solare e orgogliosa in ogni foto. E non passa inosservato, c'è chi scrive: "Il tuo viso si è addolcito". Ma a Venezia c'è anche la mamma di Federica Pellegrini, Cinzia Lionello, che compare in una storia, vicino al carrozzino della nipotina mentre attraversano la laguna. E sotto la scritta: "Si torna a casa".