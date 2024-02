San Valentino speciale per Federica Pellegrini: “Lo amo troppo”. Dai regali alle dolci foto con la piccola Matilde

Venezia, 14 febbraio 2024 - San Valentino speciale in casa Pellegrini Giunta. Quest'anno la festa degli innamorati si festeggia in tre: mamma, papà la piccola Matilde. Senza dimenticare gli altri cuccioli di casa, gli immancabili quattro bulldog francesi: Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca. Anche a loro la campionessa di nuoto dedica una storia su Instagram con la scritta "Amore", la stessa che compare sull'immagine dolcissima che ritrae la mano della neo mamma che tiene quella della piccola di casa. A chiudere la sequenza di immagini una foto di coppia di Federica e Matteo.

San Valentino, Federica Pellegrini posta su Instagram la foto di Matteo Giunta con i regali; nel riquadro, la manina della piccola Matilde

Ma il neo papà, allenatore di Pesaro, non è arrivato a mani vuote in occasione della festa degli innamorati: rose rosse per mamma Federica e un orsacchiotto gigante con fiocco rosso. La Divina ha postato una foto del marito sorridente con i doni in mano commentando con la solita ironia: "Abbiamo spostato mobili, letti, armadi per far stare la bambina….Vorrei ucciderlo.. MA Lo amo troppo...". Un ennesimo cuore chiude il messaggio. Matilde è nata il 3 gennaio e mamma e papà non hanno ancora condiviso la foto del viso della piccola con i follower, ma in uno scatto a molti non è sfuggito un dettaglio: i tanti capelli della neonata. Il 3 febbraio la cucciola ha compiuto un mese e Federica le ha dedicato un post semplice con una foto in bianco e nero dove lei stringe il dito della mamma: "Un mese di te". La risposta del papà: "Grazie ad una mamma meravigliosa… Ps: Complimenti a tutte le mamme, ho scoperto in questi mesi quanto sia difficile fare quello che fate. E non potremo mai ringraziarvi abbastanza!!". Insomma, giorno dopo giorno un amore che cresce, fatto di attenzioni e piccoli grandi gesti.