La fine di un amore, Roberta Capua si separa dal marito: “Un sogno infranto”

Bologna, 15 febbraio 2024 – Roberta Capua annuncia la separazione dall’imprenditore bolognese Stefano Cassoli. Una storia durata 17 anni e da cui è nato anche il figlio Leonardo.

La conduttrice televisiva si è raccontata a Storie di donne la bivio, il programma condotto da Monica Setta nella puntata che andrà in onda sabato 17 febbraio su Rai2. "Mi sono separata consensualmente nel novembre scorso – ha raccontato – dopo un anno orribile in cui ho perso entrambi i genitori. Mi lascio alle spalle un vissuto doloroso e adesso penso al futuro solo accanto a mio figlio Leonardo. Ho cercato di tenere duro per il suo bene salvando l'unità della mia famiglia, ma non è stato possibile".

Capua: “Stefano mi ha dato la gioia di diventare mamma”

"Stefano, il mio ex marito - ha continuato Capua - resta l'amore più grande della mia vita. Mi ha dato la gioia di diventare madre nonostante i medici mi avessero detto che ero sterile, però la nostra storia non è definitivamente chiusa. Non ho mai tradito, se non una volta da giovanissima e avevo riposto in questo matrimonio le speranze di una unione eterna. Sognavo di invecchiare con lui, è stato impossibile. Ora non penso più all'amore, vivo unicamente per vedere felice Leonardo".

L’amore tra Roberta Capua e Stefano Cassoli era sbocciato dopo la fine della relazione dell'ex modella con Massimiliano Rosolino. Nel 2008 la nascita del figlio Leonardo, poi il matrimonio nel 2011.

La scomparsa del padre

Qualche settimana fa l’ex Miss Italia aveva raccontato a Verissimo il suo dolore per la scomparsa del padre Alberto: “Non ci aspettavamo che papà ci avrebbe lasciati per primo, non ho fatto in tempo a salutarlo per l’ultima volta. E’ stato un grande padre”.

Il legame con Bologna

In un’intervista al Carlino, Roberta Capua aveva parlato anche del suo rapporto con Bologna, elogiando la città che l’aveva adottata: "È una città a misura d’uomo, ma anche internazionale. I bolognesi hanno l’operosità tipica del settentrione e la simpatia del sud, io dico che sono un po’ i napoletani del nord. Non so se riuscirei a vivere in un’altra città”.

In quell’occasione raccontò anche delle delusioni avute nella sua vita, tra cui anche la rivelazione di aver perso un bambino: "Ho perso un bambino, lo dico per la prima volta. Ce ne sono stati di dolori nella mia vita, ma non li ho mai cavalcati”.