Roberta Capua commossa si racconta in tv: i retroscena della separazione

Bologna, 17 febbraio 2024 – Roberta Capua torna a parlare della sua separazione in tv. Questa volta è lo studio di Storie di donne al bivio su rai 2 a raccogliere tutto il dolore e la tristezza dell’ex Miss Italia per la fine del matrimonio con l’imprenditore bolognese Stefano Cassoli, con cui era sposata dal 2011.

"Non ho mai tradito – si confessa la Capua a Monica Setta – è capitato solo una volta tantissimo tempo fa, ma ero giovanissima. Solitamente se mi accorgo che le cose non vanno preferisco chiudere prima di far entrare qualcun altro nella mia vita. Non è questo il caso: non mi sento pronta, non riesco a immaginarmi con un’altra persona”.

Il rapporto con il figlio

La conduttrice televisiva parla anche di suo figlio Leonardo, nato nel 2008 proprio dalla storia con Cassoli. “Mio figlio non è pronto a vedermi con un altro – continua Capua – ora preferisco solo dedicarmi a lui. Stefano è stato comunque l’amore dalla mia vita e continuerà ad esserlo”.

Roberta Capua parla della separazione a Storia di donne al bivio: "Non ho mai tradito"

La separazione

Roberta Capua non riesce a spiegarsi cosa sia successo in una relazione che non avrebbe mai voluto interrompere: “’Ho conosciuto Stefano quando avevo 39 anni, quindi ero già abbastanza matura. Mi era sembrato un uomo risoluto, con un carattere particolare e che voleva diventare padre. Poi tutto è cambiato”.

Alla domanda se la crisi fosse iniziata con il ritorno in tv, la Capua smentisce: “La separazione non ha coinciso con il mio ritorno al lavoro, anche perché se ho dovuto lasciare casa si trattava di una scelta condivisa”.