Federica Pellegrini dolce mamma, ecco la foto di papà Matteo con la piccola Matilde

Venezia, 5 gennaio 2024 - Un'immagine che parla più di tante parole. Nessun audio, ma una foto piena di amore. Federica Pellegrini, dolce mamma, torna sui social a due giorni dalla nascita della figlia Matilde con una "storia" su Instagram che emoziona il web.

La foto postata da Federica Pellegrini con papà Matteo e la piccola Matilde; il lettino nei messaggi dei nonni

Scattata nella stanza dell'ospedale si vede da lontano papà Matteo Giunta, allenatore della campionessa di nuoto di origini pesaresi, che guarda la neonata e sembra avvolgerla in un caloroso abbraccio. L'immagine è scattata in penombra e trasmette tutte le emozioni di un momento desiderato e voluto.

Vicino allo scatto padre-figlia la Divina ha aggiunto due cuoricini. Per mamma Federica e papà Matteo sono le prime giornate da genitori, belle e difficili allo stesso tempo. Ma ogni attimo rimarrà per sempre nel loro cuore. La piccola si era fatta attendere poi il 3 gennaio l’annuncio. “Due giorni complicati… Finalmente sei arrivata!”: con queste parole avevano annunciato l'arrivo della loro "Meringa". E tra le congratulazioni social avevano ricevuto cuori e messaggi affettuosi da follower fan e tanti vip.

Tra i post più dolci, quelli dei nonni materni Cinzia Lionello e Roberto Pellegrini letteralmente al settimo cielo: l'immagine del lettino con un cuore e quella del fiocco di benvenuto con una dedica: "Matilde del nostro cuore". Intanto in casa Pellegrini è già tutto pronto, la cameretta della piccola è già pronta da un po': la mamma aveva condiviso le immagini con il popolo del web mostrando in un video arredi e decorazioni. E come sempre Federica Pellegrini regala tante emozioni con altrettanta semplicità.