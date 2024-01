Le feste dei vip: Pellegrini e Giunta in attesa, Morandi inaugura “di corsa” il 2024

Bologna, 2 gennaio 2024 – Inizio di 2024 col botto per molti vip, che hanno condividere gioia e auguri ai loro fan anche sui profili social.

A partire da Federica Pellegrini e Matteo Giunta, presto neo genitori. La coppia ha passato il Capodanno in dolce attesa della figlia, prevista proprio tra fine 2023 e inizio 2024. La bimba, soprannominata Meringa sui social (il vero nome è ancora top secret) ancora si fa attendere, ed ecco che la nuotatrice prova a stuzzicarla con un post su Instagram. “Però adesso Meringhetta del mio cuore è ora di sloggiare”, l’annuncio della Pellegrini, che allega anche una foto del compagno Matteo Giunta ripreso con un test di gravidanza (“C’è solo una foto che può sintetizzare questo 2023”). Per il resto, è tutto pronto per il suo arrivo, cameretta nuova compresa.

Settimana bianca

Tra le mete più gettonate per Capodanno c’è stata sicuramente la montagna: a sceglierla, anche l’ex fidanzato di Federica Pellegrini Filippo Magnini, insieme alla moglie Giorgia Palmas e figlia. La famiglia ha scelto un resort nell’Alto Adige, per rilassarsi e godersi al meglio l’inizio dell’anno.

Capodanno innevato anche per Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello e figlia Giulietta, che hanno scelto Madonna di Campiglio in Trentino. Il pilota scende in pista, ma questa volta è da sci: niente moto ma snowboard per questo inizio 2024. La fidanzata, invece, festeggia postando una foto di famiglia, oltre all’immancabile bacio di mezzanotte con Valentino, con alle spalle i fuochi d’artificio.

A scegliere una meta esotica è stato invece Pecco Bagnaia, neo vincitore del Gran Premio con la Ducati, che ha passato il Capodanno in Messico insieme alla sua Domizia. E’ rimasto a casa invece il marchigiano Gimbo Tamberi, scegliendo una spa all’ombra del Castello di Gradara con la sua dolce metà.

Ligabue e Vasco Rossi: 2024 in tour

Capodanno lavorativo per Ligabue, che il primo dell’anno l’ha passato in concerto tra le spiagge di Alghero. Anche Vasco Rossi non ha perso l’occasione per fare gli auguri ai suoi fan, in quello che sarà l’anno del ritorno del suo tour estivo negli stadi, con ben 7 date a San Siro e 4 al San Nicola di Bari.

Gianni Morandi

Non potevano mancare infine gli auguri social di Gianni Morandi che, dopo aver passato l’ultimo dell’anno in famiglia, non ha perso tempo e ha già inaugurato il 2024 con una corsa. “La prima foto di Anna nell’anno nuovo” ha scritto il cantante, immortalato in tuta da ginnastica con l’hashtag #6km ma solo con un guanto alla mano, ancora conseguenza dell’operazione. Preoccupazione tra i commenti, e quando qualcuno gli chiede come sta la mano, Gianni risponde con un ironico “La mano c’è. Buon 2024”. Che lo sia davvero.