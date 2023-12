Federica Pellegrini, conto alla rovescia per il parto: “La cameretta è pronta, ti aspettiamo”

Venezia, 29 dicembre 2023 – “La cameretta è pronta! Ti aspettiamo”, dice l’ultimo post su Instagram di Federica Pellegrini, mentre inquadra in un "reel" Matteo Giunta impegnato nelle prime operazioni da “papà”, ossia montare il lettino per la piccola nascitura. Le ore ormai scorrono e il timer sta quasi per suonare.

Federica Pellegrini in attesa della nascita della figlia svela ai fan su Instagram come sarà la cameretta della sua "Meringa"

Mentre mostra questo video della cameretta, però, si può già scorgere quella stanza che accompagnerà Meringa nei suoi primi anni di vita: un divanetto a pois color beige e bianco, adatto per leggere le storie della buonanotte e, perché no, addormentarsi prima di finirle, il primo vestitino della Pellegrini, appeso alla parete dentro una cornice rosa, un fasciatoio e, vicino alla porta di un rosso acceso, dei murales.

Ma di chi è la mano che li ha dipinti? Ebbene, niente di meno che quella dello street artist Tony Gallo, inquadrato nel mentre che si accinge a rifinire una mezza luna, dalla quale vegliano, vestiti in piagiamoni, i quattro bulldog francesi di Matteo e Federica: Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca. Dall’altra parte, invece, un topolino in piedi su un papavero, mentre tiene in mano un palloncino rosa, come un simbolo a cercare di puntare sempre in alto per raggiungere alti traguardi, proprio come la mamma.