Vasco Rossi Tour 2024, quattro nuove date: quando comprare i biglietti

Bologna, 10 ottobre 2023 – Vasco Tour 2024, annunciate le nuove date: Ottime notizie per i fan: ai Concerti già in programma si aggiungono quattro nuovi appuntamenti tra Milano e Bari. Ad annunciarlo è proprio il rocker di Zocca sulla sua pagina Facebook ufficiale: “A grande, anzi enorme, richiesta si aggiungono 15,19, e 20 Giugno a Milano. E il 26 Giugno a Bari … con l’annuncio di 3 nuove date il 15, 19 e 20 Giugno 2024, salgono a sette gli show di Vasco a Milano, mentre Bari raddoppia, con 2 concerti consecutivi il 25 e 26 giugno per un totale di 9 date per Vasco Live 2024”.

Ecco tutte le date del 2024:

7 Giugno Milano Stadio San Siro

8 Giugno Milano Stadio San Siro

11 Giugno Milano Stadio San Siro

12 Giugno Milano Stadio San Siro

15 Giugno Milano Stadio San Siro

19 Giugno Milano Stadio San Siro

20 Giugno Milano Stadio San Siro

25 Giugno Bari Stadio San Nico

26 Giugno Bari Stadio San Nico

“Un nuovo record per Vasco: 36 concerti a Milano dal 1990 ad oggi, allo Stadio San Siro, un connubio indissolubile… senza contare l’evento all’Ippodromo La Maura nel 2022”, si legge sulla pagina Facebook”. I nuovi biglietti per il Vasco Live 2024 saranno disponibili dall’11 ottobre dalle 12 per il Blasco Fan Club, per tutti gli altri dal giorno dopo