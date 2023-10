Vasco tour 2024, concerti e biglietti: parte il conto alla rovescia

Modena, 1 ottobre 2023 - Tour 2024 di Vasco Rossi e biglietti, conto alla rovescia per scoprire quali saranno le nuove date dei concerti. Attesa quasi finita per i fan: domani saranno svelate le varie città che ospiteranno il Komandante e il popolo del Blasco. Il rocker, dopo un tour 2023 con undici date in giro per l’Italia, è pronto a tornare sul palco con la stessa grinta di sempre.

L'anno scorso per la data zero ha scelto Rimini, e a Bologna ha regalato emozioni per ben quattro serate; doppietta nella Capitale, a Palermo e Salerno. Un mese di giugno indimenticabile per tutti gli amanti del rock. E cresce l'attesa sui social per le nuove date di Vasco. Fan scatenati a caccia di risposte su date e città. Ma domani già in mattinata dovrebbero essere rese note. Poi scatterà la ricerca dei biglietti e posti migliori per ascoltare la magia delle canzoni di Vasco e assaporare quell'energia che si rinnova ad ogni tour.

Scalpita il Blasco Fan Club e gli iscritti che avranno diritto alla prevendita dei biglietti. E chissà se Vasco Rossi canterà anche ‘Gli sbagli che fai’, colonna sonora del biopic ‘Vasco Rossi – Il Supervissuto’, la docu-serie Netflix partita il 27 settembre che ha accompagnato i fan alla scoperta del mondo del Komandante. Vita, scuccessi, i momenti più duri, inclusa la malattia del 2011; e ancora la famiglia e gli amici, come Valentino Rossi. Vasco ha raccontato la sua vita, dall'infanzia felice a Zocca agli esordi fino agli ultimi successi, in attesa dei prossimi: quelli del 2024.