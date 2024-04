Vasco Rossi festeggia i 45 anni di Albachiara. E Zocca lancia il festival canoro: i casting

Modena, 30 aprile 2024 - Vasco Rossi festeggia il compleanno di Albachiara: con due video postati rispettivamente su Facebook e Instagram, il Komandante ricorda il suo ruggente 30 aprile 1979, nascita dell'album 'Non siamo mica gli americani'. Che ha 45 anni ma non li dimostra.

E Blasco dà la stura ai ricordi: "Albachiara la comincia a suonare Curreri al pianoforte - scrive – ma alla terza strofa sbotto: 'La voglio più rock'. Allora lo faccio ripartire daccapo, dopo tre strofe più strong, ed è nata così la versione che tutti conoscono".

"Non siamo mica gli americani - continua - è un album implicitamente rivoluzionario, realizzato in assoluta libertà e con una dimensione autobiografica di terzo tipo completamente inedita. Il rapporto con le donne, il grande amore finito, il sesso, la seduzione, una breve esperienza di vita militare raccontata con un’ironica critica sociale e politica molto coraggiosa, la noia quotidiana per l’ordinarietà della vita di paese… Ogni canzone è un inedito quadro d’autore".

Vasco Rossi giovanissimo (a destra) canta Albachiara. A sinistra oggi festeggia i 45 anni dell'album 'Non siamo mica americani'

Il festival di Zocca nel nome di Vasco Rossi

Intanto, proprio nell'anniversario dell'iconico disco, esce l'annuncio della nascita del 'Festival 'Zocca Paese della Musica': si tratta di un concorso canoro, creato in collaborazione con il rocker. L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione comunale, ha l'obiettivo di far emergere nuovi artisti e gruppi musicali di talento, attraverso casting che si svolgeranno nella località del Modenese che grazie al komandante è diventata la vera capitale italiana del rock.

I finalisti in tour

I finalisti si esibiranno al teatro Comunale a lui dedicato, verranno selezionati da una giuria di esperti e avranno l'opportunità di esibirsi prima dell'inizio dei concerti durante il prossimo Vasco Live 2024. I primi sette classificati in una delle sette date di San Siro - con 15 minuti di esibizione - quelli dall'ottavo all'11esimo posto nelle quattro date allo stadio San Nicola di Bari.

Il casting: le date

Il casting si terrà al Teatro Il Blasco tra il 17 e il 26 maggio: saranno scelti i 14 concorrenti che potranno accedere alla finale in programma venerdì 31 maggio. "Di solito - afferma il sindaco Federico Ropa - si usa dire che una persona abbia origine dalla terra nella quale è nata; penso che Vasco Rossi sia uno dei pochi casi al mondo in cui si possa dire il contrario, perché Zocca è diventata famosa in tutta Italia grazie al 'Rocker di Zocca', quasi come se Zocca fosse nata agli occhi del mondo dopo di lui".

Il regolamento completo e maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.zoccapaesedellamusica.it.