Documentario su Eleonora Abbagnato, la testimonianza di Vasco Rossi

Bologna, 29 marzo 2024 - Dopo i giorni di lutto per la morte dell’ex fidanzata Gabriella Sturani, madre di suo figlio Lorenzo, Vasco Rossi annuncia con un post su Instagram una novità. "Oggi (venerdì 29) esce il documentario “Eleonora Abbagnato - Una stella che danza” su Rai3 in prima serata … Ci sarà anche la mia testimonianza".

Eleonora Abbagnato e Vasco Rossi, fermo immagine dal video "Ad ogni costo"

Ad accompagnare la notizia sui social, un video in cui Vasco canta "Ad ogni costo" sulle note della canzone Creep dei Radiohead mentre la Abbagnato balla da sola su un palco. Il rocker di Zocca aveva scelto Étoile dell`Opera di Parigi per il video uscito il 30 ottobre del 2009.

Fan in attesa per questa sera, e c'è chi commenta: "Canzone è fantastica; l’interpretazione, nel video, è meravigliosa ; lei si muove come una farfalla rappresentando, anche gli sguardi, le parole del Testo, te … con una spinta emozionale insuperabile". E c'è chi si limite a scrivere: "Pura poesia". Pochi giorni fa il Komandante ha perso la sua ex fidanzata Gabriella Sturani, 57 anni, mamma di suo figlio Lorenzo. A lei aveva dedicato un post sui social: "Caro Lorenzo tua mamma sarà sempre vica nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte… Ti sono vicino… E ti voglio bene".

Un dolore immenso per il figlio: "Ogni volta che mi guardo indietro, ripensando alla vita che abbiamo passato, mi sembra d'averne già vissute 5 o 6. Oggi ne comincia un'altra, la più dura: quella senza di te". Una perdita quella di "Gabry" che ha commosso amici, fan e non solo. Dalla lunga lettera del figlio sui social, al ricordo di Vasco.

Il documentario su Eleonora Abbagnato

Il documentario su Eleonora Abbagnato andrà in onda venerdì 29 marzo e sarà trasmesso, alle 21.20 su Rai 3. Un viaggio emozionante, che restituisce la potenza, la fatica e la magia della danza attraverso la storia dell' artista - prima Étoile italiana dell'Opéra di Parigi - fino alla Soirée d'adieux, coronamento di 28 anni di brillante carriera.

Una luce illumina una ballerina che sta per salire sul palco per il suo ultimo spettacolo, per la sua serata d`addio al celebre teatro parigino: inizia con questa immagine il documentario. Partendo da quella serata emozionante, racconta arte, passione, libertà, emozioni e sogni di una ragazzina siciliana che con determinazione li ha realizzati tutti, diventando una "etoile" internazionale e dimostrando che nessun sogno è impossibile.