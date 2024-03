Gabriella Sturani morta, chi era l’ex fidanzata di Vasco Rossi

Bologna, 27 marzo 2024 –"Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me. Caro Lorenzo tua mamma sarà sempre VIVA nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte… Ti sono vicino… E ti voglio bene". Sono le parole di Vasco Rossi per salutare la sua Gabry.

Il saluto di Vasco Rossi su Instagram a Maria Gabriella Sturani, madre di suo figlio Lorenzo

Maria Gabriella Sturani, ex fidanzata del rocker, è morta a 57 anni ed era la madre di Lorenzo, figlio che Rossi ha riconosciuto soltanto quattordici anni più tardi. La donna era originaria di Masi Torello in provincia di Ferrara. "Avevo 13 anni quando ho conosciuto Vasco - aveva raccontato lei in un'intervista del 2013 su Vanity Fair - ed ero con mia cugina in un locale di Rimini con un gruppo di amici: uno di loro conosceva Rossi. Ma era l’estate del 1980".

Poi si sono incontrati di nuovo a luglio del 1983, sono stati due anni insieme, fino all’estate dell’85. Poi la storia aveva raccontato la donna finì quando rimase incinta, per Vasco "non era il momento giusto per diventare padre".

Vasco e Gabriella avevano un bel rapporto: “Rossi è il numero uno. C’è sempre stato e ci sarà sempre, è il padre di mio figlio”. Lorenzo Rossi, figlio dei Vasco e Gabriella, vive a Bologna con la moglie Carlotta Quaranta che gli ha già dato la gioia di diventare padre di Lavinia e Lucrezia.

"Non sono un figlio cercato, voluto, desiderato, sognato – aveva scritto Lorenzo in un post del 2021 raccontando del suo rapporto con il padre – . Ma di certo sono nato da una grande storia d’amore. Poteva dirmi di no, per esempio. Oppure dare a me e mia madre un contentino economico. Invece col sorriso mi accolse tra le sue braccia e nella sua già straordinaria vita”

"Vasco, appena divenuto ‘babbo’ anche per la legge – si legge ancora nel post -, indossò i panni di supereroe senza più toglierli. Nonostante il suo lavoro, nonostante la sua famiglia composta da Luca e Laura, ha trovato spazio anche per un 14enne bocciato svariate volte e senza testa sulle spalle. Col mantello da papà mi ha preso per mano: ‘Vedi la vetta di quella montagna? È lontanissima, lo so. E ‘lastricata di problemi’. Ma non è inarrivabile”.

"Mi ha insegnato i valori fondamentali della vita – in altro post di Lorenzo dedicato al padre Vasco, valori che mi hanno portato a essere padre, il padre più felice del mondo, innamorato della mia famiglia. Se oggi sono questo è soprattutto merito suo”