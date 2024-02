Vasco Rossi compie 72 anni: “Vivere senza rimpianto”

Modena, 7 febbraio 2024 – Vasco Rossi compie 72 anni. Nato a Zocca il 7 febbraio 1952, oggi, 7 febbraio 2024, il Komandante festeggia il compleanno e lo fa celebrando l’evento con diversi post sui social. Sempre con l’orgoglio di aver vissuto una vita al massimo. E con un tour per gli stadi che sta per partire.

In un’immagine stilizzata si vede la figura di Vasco che imbraccia una chitarra, mentre dietro si staglia l’immagine di un drago. In sottofondo la sua canzone “Se ti potessi dire”, dove si ascoltano i versi “Vivere solamente, vivere continuamente, vivere senza ricordo e senza rimpianto”. Infatti, a fianco del post compare la frase “72 senza rimpianto”.

In un altro post, sempre sui social, invece, ecco una successione di foto che partono dal Vasco bambino, fino ad arrivare all’uomo che è oggi. “Still work in progress”, la dicitura. In sottofondo la canzone “Gli sbagli che fai”: “Sempre a correre, correre, scappando da che, poi a chiedersi, chiedersi sempre perché, per accorgersi poi che alla fine non sempre c’è”.