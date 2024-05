Saman Abbas, serie tv “Estranei” ispirata alla sua storia: tra i protagonisti Scarpati e Ferrari

Carpi (Modena), 26 maggio 2024 – "Estranei" (titolo provvisorio) è la serie tv di quattro puntate, ispirate liberamente alla storia di Saman Abbas, la 18enne pachistana brutalmente uccisa dalla sua famiglia per essersi sottratta a un matrimonio forzato. La troupe ha fatto casting e campo-base a Correggio: è al lavoro da un mese.

Saman Abbas, la 18enne pachistana brutalmente uccisa dalla sua famiglia per essersi sottratta a un matrimonio forzato; a sinistra, un ritratto per ricordarla

E ora sarà il centro storico di Carpi a trasformarsi per un paio di giorni in set per le riprese televisive. Quando? Le riprese sono in programma nei giorni di martedì 28 e mercoledì 29, ma già lunedì 27 ci saranno temporanee modifiche al traffico nei luoghi interessati all’allestimento del piccolo “villaggio”. Le zone interessate saranno una parte di piazza dei Martiri, corso Cabassi, Teatro Comunale e piazzale Re Astolfo, nonché viale Carducci per la sosta dei vari mezzi necessari alla produzione.

I protagonisti della serie tv

Fra i protagonisti di “Estranei” (titolo provvisorio) Giulio Scarpati, Elena Radonicich, Ricky Memphis e Isabella Ferrari: non è noto al momento chi fra questi interpreti sarà sul set carpigiano. La regia è firmata da Cosimo Alemà: la produzione ha avuto il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Le limitazioni al traffico

Per martedì 28 maggio è disposto il divieto di circolazione di veicoli a motore in piazza dei Martiri, "esclusivamente nel momento delle riprese, mediante collocazione di transenne nei punti di accesso alla Ztl"; in corso Cabassi, dalle 15 di lunedì 27 maggio alle 19 di mercoledì 29 maggio, divieto di sosta con rimozione dal numero 30 all’intersezione con via XX Settembre e soppressione di quattro stalli. Infine in viale Carducci dalle 8 alle 19 di martedì 28 maggio è stato disposto il divieto di sosta con rimozione dall’intersezione con via Gobetti al numero 34/F lato ovest (cioè sinistro rispetto al senso di marcia).