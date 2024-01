Vasco Rossi, un 2024 da record: dalla moneta dedicata ad Albachiara ai concerti sold out. Attesa per la scaletta

Bologna, 7 gennaio 2024 - Una moneta della Zecca dedicata ad Albachiara, il celebre brano di Vasco Rossi. Sarà coniata nel 2024, avrà un valore nominale di 5 euro. Ad annunciare la novità è stato proprio il rocker di Zocca sui social.

Vasco Rossi, conto alla rovescia per il toru 2024; nel riquadro, la moneta della Zecca dedicata ad Albachiara

"Clamoroso! Sulla Gazzetta Ufficiale la notizia che nel 2024 verrà coniata una moneta in argento rodiato 'nuova di Zecca' in omaggio a Albachiara - le parole del post sulla pagina Facebook del Blasco -. Da una parte, il testo della canzone. Al rovescio una ragazza raffigurata con in mano dei libri mentre cammina 'per strada mangiando una mela coi libri di scuola'. Prima della serie 'Canzoni italiane'. Da collezionisti".

L'annuncio social ha collezionato quasi 9mila "mi piace", oltre 1.300 commenti e oltre mille condivisioni su Facebook e una valanga di commenti su Instagram.

"Un bellissimo riconoscimento per la canzone che aveva chiuso il 2023 con il Premio Siae e che ora apre il 2024 divenendo ufficialmente un simbolo nazionale, a testimonianza della sua immortalità -continua il post -. E dire che Vasco la scrisse di getto, pochissimo tempo" "Ero nel salotto di casa mia a Zocca - ricorda Vasco -, mentre aspettavo di uscire presi la chitarra e buttai giù la canzone ispirato da quella ragazzina che vedevo prendere la corriera, dalla finestra di camera mia. Avevo già quasi chiuso l’album di 'Non siamo mica gli americani', quando mi venne Albachiara, lo dissi al mio discografico Mario Rapallo, che, senza neanche sentirla, mi rispose che l’avrebbe inserita nella facciata B dell’album. Terzultima.. E dire che oggi ..se non la canto, non se ne vanno via..”.

Il riferimento è al successo che si ripete ad ogni concerto del Komandante, agli applausi che proseguono fino all'ultimo brano: quello che tutti aspettano prima di tornare a casa carichi di energia e con le emozioni ancora addosso. E' infatti proprio la poesia di Albachiara ad accompagnare da sempre l'uscita dal palco di Vasco. Intanto i fan fanno il conto alla rovescia per il tour 2024. Sette date in programma a Milano andati già tutti sold out e quattro a Bari: 7, 8, 11, 12, 15, 19, 20 giugno allo stadio San Siro; il 25, il 26, 29 e 30 giugno allo stadio San Nicola giugno. Con i concerti di giugno saliranno a 36 le volte in cui Vasco ha dominato San Siro, per un totale di oltre 2 milioni di spettatori portati nello stadio milanese. Al San Nicola di Bari, Vasco proporrà una residency di quattro concerti (tre date sono già sold out). Un record assoluto anche questo, perché nessuno ha mai fatto 4 concerti nello stesso tour al San Nicola. Ma Vasco, si sa, è abituato a fare la storia.

Come ricorda spesso, fino al 1990 gli stadi erano prerogativa soltanto degli artisti internazionali, mentre agli italiani erano concesse le discoteche o al massimo i palasport. Vasco invertì il trend nel luglio 1990, riempiendo all'inverosimile San Siro a Milano e il Flaminio di Roma, battendo perfino i suoi idoli, i Rolling Stones. Quest'anno ha ribattezzato i concerti di Milano e Bari un 7+4 ''SUPER E20'', come si diverte a chiamarli su Instagram, strizzando l'occhio divertito a chi sta scalando la montagna, con un bel sentiero battuto anni addietro da lui.

Conto alla rovescia anche nel post che oggi Vasco ha condiviso con il popolo del web: “- 5 mesi !!!!! al primo di 7 Super E20 a San Siro! Com’è simpatica questa (prima) domenica così lunatica del 2024”. Nell’attesa del tour, resta top secret ancora la set list, con circa 30 brani, selezionati tra i 200 che ha scritto.