Vasco Rossi in versione Babbo Natale rock: ecco gli auguri social dedicati ai fan

Bologna, 25 dicembre 2023 – "Buon Natale ... Supervissuto, Spericolato e VRock!!! In ogni caso poi la gente … Sai che cosa vuole!?! In fondo… vuole Natale con la neve!" Con le parole della canzone "Laura", Vasco Rossi posta i suoi auguri sulla pagina ufficiale di Facebook dedicata alla sua "combriccola" di 4,3 milioni di fan.

Vasco Rossi in versione Babbo Natale rock, l'immagine con un post su Facebook per fare gli auguri ai suoi fan

Il messaggio è accompagnato da un'immagine del Blasco, chitarra alla mano, in versione Babbo Natale rock.

Con quasi 14mila "mi piace", 1.900 commenti e oltre 900 condivisioni , gli auguri del rocker di Zocca fanno il giro del web e rendono speciale il giorno di festa dei fan che ricambiano l'affetto con una valanga di messaggi.

E qualcuno scrive: "Buon Natale Vasco, a presto!!! I giorni passano il tour si avvicina". Conto alla rovescia quindi per l'inizio del 2024 che avrà un mese di giugno speciale per i fan del Komandante in attesa del nuovo tour di Vasco con sette date in programma a Milano e tre a Bari: 7, 8, 11, 12, 15, 19, 20 giugno allo stadio San Siro; il 25, il 26 e il 30 giugno allo stadio San Nicola. Ma le emozioni per chi ama Vasco non finiscono mai. In occasione dei 40 anni di "Bollicine", è uscito pochi giorni fa per la prima volta il video di "Vita Spericolata". Carosello Records, storica etichetta di Vasco Rossi, ha pubblicato "Bollicine 40th RPlay Special Edition" (Carosello Records / distribuzione Universal Music) in 3 rinnovati formati fisici (CD, vinile e box in edizione limitata numerata) e per questa importante ricorrenza ha aggiunto anche un inedito video di uno dei brani simbolo del disco e dell'intera carriera di Vasco.

Si tratta del singolo con cui tornò sul palco del Festival di Sanremo nel febbraio 1983, sconvolgendo il perbenismo borghese di quegli anni, che mai ebbe un videoclip prima d'ora. Una rivendicazione esistenziale e vero e proprio manifesto della nascente ribellione giovanile contro un futuro già preordinato e prevedibile.