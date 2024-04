Aradori: triple, assist e t-shirt

Bologna, 19 aprile 2024 – We Are All Dogs. L’ultima tripla di Pietro Aradori si chiama Doggy Streetwear. L’ala della Fortitudo ha fatto di nuovo canestro con la nascita di una linea di abbigliamento. Aradori da sempre appassionato delle cultura di strada, dello streetwear ha creato un suo brand. Negli anni Ottanta e Novanta chi acquistava le t-shirt non le comprava perché facevano tendenza, ma perché, indossandole, avrebbero rappresentato una storia, un’ideologia, uno stile di vita. Insieme a Studio Moneo è nata l’idea di creare un brand.

"Sono alto 1.96 da quando avevo 15 anni e per trovare la t-shirt perfetta, semplice, basica, minimalista e over, ma con le giuste proporzioni, mi ci è voluto un viaggio in Giappone e un mercatino vintage", sottolinea il campione della Fortitudo. Il nome? Da cane, a cagnaccio a doggy, come spiega sempre Aradori. "In nazionale ci chiamavamo cane, che per me è diventato prima cagnaccio, poi dog e alla fine doggy. Una parola che è diventata una mia caratteristica distintiva e il nome del mio bulldog francese".