Cristina D’Avena e Rocco Siffredi insieme: il post che ha fatto scatenare il web

Bologna, 15 aprile 2024 – Cristina D’Avena e Rocco Siffredi: una foto insieme postata sui social ed è subito curiosità. Soprattutto se assieme allo scatto pubblicato da lei, c’è scritto: “Presto grandi novità...” con allegate le faccine dell’angioletto e del diavoletto. La foto è stata scattata durante l’evento "Ancona Comics & Games", ma mostra un’aria di complicità che ha fatto esplodere il web. Cosa c’è nell’aria? Un nuovo progetto o un programma in vista? Una love story?

Certo è che le reazioni sui canali social della cantante delle sigle dei cartoni non si sono risparmiate. E infatti c’è chi apre il post solo per leggere i commenti e la lettura riesce sempre a strappare qualche sorriso. C’è chi tifa la coppia e chi inventa battute citando alcuni dei personaggi dei cartoni animati più famosi, ma anche chi esordisce così: “Un loro film guadagnerebbe milioni!”

Cristina e Rocco: cosa sappiamo

Un film o un programma televisivo in arrivo? Di certo c’è che la cantante e il pornodivo sono amici di vecchia data. In realtà, non è la prima volta che fanno uno scatto insieme, né che lo condividono sui social. Avevano attirato ancora l’attenzione qualche anno fa a una festa di capodanno. Di sicuro è uno scatto giocoso, dove rilanciano quella combinazione dei concetti di diavolo e acqua santa che tanto fa sorridere, se si pensa a chi sono i due personaggi e per che cosa sono diventati famosi. Lei che è il simbolo dell’infanzia, con la sua carriera pluriennale come cantante di sigle di quei cartoni animati che hanno fatto crescere milioni di italiani, come ‘Kiss me Licia’, ‘I Puffi’, ‘Pollon’, ‘Occhi di gatto’, solo per citarne alcune. Lui invece, il pornodivo per eccellenza, la cui storia è sbarcata recentemente su Netflix con la serie ‘Supersex’, dove viene interpretato dall’attore Alessandro Borghi.

Vecchi amici che hanno voluto fare una cosa scherzosa, quindi. Sembra così insomma. O forse c'è qualcosa di più? Certo, se qualcosa bolle in pentola, prima o poi lo sapremo. Anche perché: “Presto grandi novità”, scrive la D’Avena nel post.