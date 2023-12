Cristina D’Avena torna a Sanremo con le sigle dei cartoni: “Una grande emozione”

Bologna, 7 dicembre 2023 – Cristina D’Avena torna a Sanremo. Non al Festival, ma al teatro Ariston sì. La cantante bolognese, famosa in tutta Italia e amata da più generazioni per aver interpretato tantissime sigle dei cartoni animati, si esibirà domani sera, venerdì 8 dicembre, dalle 21 assieme all’Orchestra sinfonica di Sanremo, proponendo tutto il suo repertorio.

Nel corso della serata, infatti, l’artista farà ascoltare i suoi successi più amati, canzoni senza tempo che fanno tornare tutti un po’ bambini. Anche se i brani saranno proposti in un’inedita versione ‘sinfonica’: da Doraemon a Kiss me Licia, da Magica Emy ai Puffi, da Pollon a Occhi di gatto e molti altri. Inoltre, interpreterà anche noti brani natalizi.

"Buongiorno a tutti, che bella l'alba! Prontissima per queste due intense giornate in vista del concerto di domani al Teatro Ariston... Che emozione, non vedo l'ora!”, ha esclamato sui social Cristina D’Avena in attesa di esibirsi nella città dei fiori.

“È una grande emozione per me ritornare nel tempio della musica – continua la cantante -. Su quel palco ci sono ricordi indelebili che porterò per sempre nel mio cuore. Quando mi hanno proposto questo concerto sono stata felicissima e ho detto subito di sì. Sarà uno spettacolo unico per me e per tutti coloro che avranno il piacere di partecipare. Ascoltare e ricantare i brani in una versione acustico/sinfonica sarà per me ancora più emozionante e suggestivo. Non vedo l’ora di cantare insieme al mio pubblico le sigle del nostro cuore in questa veste tutta nuova ed elegante, accompagnata dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal grande Maestro e amico Valeriano Chiaravalle con i cori dell’orchestra InCanto". Radio partner dell’evento R101.

Le ultime apparizioni della cantante a Sanremo sono state nel 2016 come superospite alla finalissima del Festival e nell’estate del 2022, invitata dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo che ha voluto festeggiare all’Auditorium Alfano i suoi 40 anni di carriera, “regalando ai suoi fan uno spettacolo assolutamente inedito che in molti hanno chiesto di replicare”. E questa replica avverrà appunto venerdì sera all’Ariston.