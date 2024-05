Giovane mamma morta nel giorno della festa di compleanno, come stanno figlio e sorella

Monzuno (Bologna), 2 maggio 2024 - Rimane in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita la 18enne che ieri è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale sulla sp61 a Pian di Lama di Monzuno. Nel frontale ha perso la vita la sorella 33enne, Debora Natali, che era alla guida del mezzo. Ferito il figlio minore della 33enne che era nell’abitacolo con loro, sul sedile del passeggero. La tragedia, le cui cause sono ancora tutte da chiarire, si è verificato nel primo pomeriggio alle 15.30.

La famiglia stava tornando dai festeggiamenti di uno dei momenti più gioiosi della vita: la festa per il diciottesimo compleanno della sorella della Natali. Nella macchina dietro alla loro c’erano, infatti, altri parenti che, dopo aver visto la tragedia consumarsi sotto i loro occhi, sono rimasti sotto choc e sono stati assistiti dai soccorsi.

Quasi del tutto illesi i conducenti dell’altro mezzo coinvolto nel frontale. Sulla dinamica indagano i carabinieri di Vergato. Quel che è certo è che ieri forti piogge si sono abbattute sul bolognese e questo potrebbe aver avuto un ruolo cruciale nello schianto.