Bologna Fc, come sono le maglie per la Champions

Bologna, 17 maggio 2024 – Zirkzee, Orsolini, Freuler, Ndoye, Beukema e Calafiori ringraziano la platea e si inchinano. No, questa volta non è lo stadio Dall’Ara il teatro delle loro partite, bensì un teatro vero è proprio. Anzi, il Teatro.

La nuova divisa da gioco presentata dal Bologna all'interno del Teatro Comunale

Perché nel video pubblicato sui social del Bologna a fare da cornice ai giocatori rossoblù c’è il Teatro Comunale cittadino, al momento chiuso e con la programmazione spostata in Fiera.

E’ in questa suggestiva atmosfera che il club ha scelto di svelare le maglie da gioco della squadra per la prossima stagione. Dal dietro le quinte, arrivano sul palco Zirkzee, Orsolini, Freuler, Ndoye, Beukema e Calafiori che raggiungono il centro, si prendono per mano, si inchinano verso la platea virtuale e ringraziano.

Un Bologna versione Prima della Scala, in attesa dell’esordio nell’olimpo dei più grandi attori in circolazione, quelli della Champions League. Da notare, poi, come il club abbia comunque scelto di far presentare la maglia a questi giocatori, nonostante gli insistenti rumors di mercato su alcuni di essi (Zirkzee su tutti). Indizio di mercato?

Ma la nuova maglia verrà già indossata dalla squadra lunedì, in occasione di Bologna-Juventus che varrà il terzo posto e dove comincerà la festa Champions, con il culmine mercoledì 22 maggio con il pullman scoperto in piazza Maggiore.

Come sarà la nuova maglia

La nuova divisa 24/25 è stata presentata con la campagna “Love Act – Atto d’amore” a sottolineare il fantastico percorso compiuto dalla squadra in simbiosi con una tifoseria sempre più calda e appassionata. Dal punto di vista tecnico, il Bologna per la prima volta – spiega il sito ufficiale del club – ha optato per il tessuto jacquard Eco Exalock, caratterizzato da una fine trama all-over e da un differente look and feel rispetto ai tradizionali tessuti tecnico-sportivi.

Il rossoblù la fa ovviamente da padrone, con le tradizionali quattro bande verticali impreziosite dalla tramatura del tessuto jacquard, con girocollo e bordi manica in maglieria. A completare la nuova divisa, i tradizionali pantaloncini bianchi.

Il centesimo anniversario dello scudetto

Una maglia speciale, per un anniversario speciale. Sul retrocollo appare infatti una data significativa: qui sono riportate in oro le due cifre 1925-2025 e, in mezzo, la coppa dello scudetto e la cifra 100 per celebrare il centesimo anniversario del primo scudetto, vinto dal Bologna nella stagione 1924-25.