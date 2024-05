Bologna, dopo la Juventus c’è la festa Champions. “Ma non fate invasione di campo”

Bologna, 17 maggio 2024 – Festa sì, ma niente invasione di campo. I tifosi del Bologna potranno festeggiare a dovere la tanto attesa e sognata Champions League (in attesa della festa col pullman scoperto in giro per Bologna e fino a piazza Maggiore) nel match di lunedì sera contro la Juventus, ma senza entrare sul terreno di gioco a fine gara.

La coreografia della curva Bulgarelli durante l'ultima gara casalinga contro l'Udinese (FotoSchicchi)

Lo raccomanda lo stesso club rossoblù con una nota ufficiale che svela anche come sarà la prima delle feste per la storica conquista della Champions.

Dopo il match contro la Juve – che si presenterà senza Allegri, ufficialmente esonerato con effetto immediato dalla società – sono previste coreografie e giochi di luci per intrattenere gli spettatori nel post-partita, a prescindere di quale sarà il risultato. Perché comunque la (grande) festa ci sarà.

"Al termine di #BFCJuventus di lunedì allo stadio Dall’Ara – comunica il Bologna – si terranno una serie di coreografie e speciali giochi di luce: per consentire alla squadra di salutare a dovere tutto il pubblico presente con un lungo omaggio sotto ogni settore, si raccomanda agli spettatori presenti di non lasciare il proprio posto e specialmente di non tentare in alcun modo di accedere al recinto di gioco”, è l’appello della società di Saputo.

Sui social rimbalza da giorni l’idea dei tifosi di andare ad abbracciare di persona gli ‘eroi’ della Champjons. Vedremo come finirà: certamente non sarà facile contenere la grande folla del Dall’Ara che viaggia spedito verso il tutto esaurito.

Quello che sappiamo per certo è che i rossoblù scenderanno in campo con la maglia della prossima stagione, presentata questa mattina sui social del club con i giocatori sul palco del Teatro Comunale.