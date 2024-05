Omicidio di Anzola, Giampiero Gualandi portato in carcere nella notte. I vicini increduli: “Famiglia da Mulino Bianco”

Bologna, 17 maggio 2024 – Un delitto che presenta ancora molti lati oscuri. L’omicidio di Anzola che ha sconvolto il piccolo paese in provincia di Bologna è contornato da elementi inquietanti.

Giampiero Gualandi è stato arrestato nella notte e portato in carcere

Giampiero Gualandi, 63 anni, vigile urbano ed ex comandante della polizia locale Terre d’Acqua e ora in servizio nella sede di Anzola, ha ucciso con un colpo di pistola Sofia Stefani, giovane vigilessa di 33 anni.

L’uomo è stato fermato nella notte per omicidio volontario e portato in carcere. Il provvedimento è stato disposto dal pm Stefano Dambruoso che da ieri sta coordinando le indagini su quanto accaduto al comando della polizia locale. L'uomo nell'interrogatorio nella tarda serata si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere.

Restano da definire i contorni della vicenda, che sembra essere seguire una pista passionale. I due avevano una relazione (tenuta nascosta, poché Gualandi è sposato e Sofia aveva un fidanzato), come ammesso anche dallo stesso Gualandi che in prima battuta aveva dichiarato: "È stato un incidente, stavo pulendo la mia pistola ed è partito un colpo. Lei era seduta davanti a me e l’ho colpita al viso. Avevamo una relazione, lei mi era venuta a trovare in ufficio. Mentre chiacchieravamo io pulivo la pistola e all’improvviso è partito il colpo". Colpo fatale che ha centrato la donna sotto l’occhio sinistro.

I vicini: “Padre amatissimo e marito perfetto”

Ieri sera i militari dell’Arma hanno perquisito l’appartamento di Giampiero Gualandi, l’agente che ha ucciso la collega Sofia Stefani nel pomeriggio. Con i carabinieri, la moglie del killer, una dottoressa bolognese.

E stamattina il condominio di via Boldrini è sotto choc, l’atmosfera è silenziosa. Tutto tace. Un duro colpo per i condomini, che danno un ritratto del killer chiaro: “una persona meravigliosa e strepitosa - dicono -. Padre amatissimo e marito perfetto. Proprio la famiglia del Mulino Bianco: pensi che mercoledì sera sono usciti tutti insieme, in quattro, per andare a cena fuori, ipotizzo. Se mi avessero detto e scritto che questa cosa sarebbe potuta accadere, non ci avrei mai creduto. Non lui”.

Tutti ma non lui, insomma, che è una persona “simpatica, solare, affabile - commenta il portiere -, veramente una brava persona. Ieri mattina è uscito di casa, ci siamo scambiati due parole ed è andato al lavoro, sereno. E i figli sono educatissimi, lo specchio dei genitori”.

C’è qualcuno che ancora non sa dell’accaduto, passeggia per il cortile del condominio e, incrociando gli sguardi apatici dei vicini, si chiede che è successo. E alla scoperta del femminicidio, tutti rimangono sconvolti, con le mani nei capelli e la bocca aperta. È impossibile anche solo da immaginare, perché “il signore è sempre stato cordiale e a modo - sottolinea un condomino -. Una persona per bene, così come tutta la famiglia”.

Altri hanno appreso la notizia ieri sera, con i giornali e la tv, ma preferiscono rimanere in silenzio. “Dobbiamo sostenere la famiglia - conclude una signora -. A pagarne il prezzo più alto sarà lei”.