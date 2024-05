Incidente del primo maggio a Modena: morta la donna investita mentre attraversava la strada sotto la pioggia

Modena, 2 maggio 2024 – Attraversava la strada sotto la pioggia battente, con un ombrello per coprirsi, quando è stata investita: è morta dopo due ore dal ricovero in ospedale una donna di 84 anni, A.A., in seguito all’incidente avvenuto il primo maggio poco dopo le 20 in via Ciro Menotti, all'incrocio con le vie Bellini e Poletti, a Modena.

La conducente della Peugeot, una ragazza di 24 anni residente in Friuli e domiciliata in città, si è fermata immediatamente per prestare soccorso.

Sul posto è intervenuto il 118, l’anziana è deceduta due ore dopo in ospedale, a Baggiovara. La Polizia locale è intervenuta per gli accertamenti e sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.