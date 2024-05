Maltempo Veneto, allerta rossa e scuole chiuse: la diretta di oggi. Zaia: “Ore drammatiche”

Venezia, 17 maggio 2024 – Resta critica la situazione maltempo in Veneto. Oggi scuole chiuse nel Trevigiano nel Padovano, l’allerta rossa fino alle 14 in tutta la regione. Fiumi in piena e allagamenti: la trevigiana Castelfranco Veneto è minacciata dall'acqua. Preoccupano il Bacchiglione e il ‘Muson dei Sassi’, che ha rotti gli argini. Nella zona di Padova si registrano allagamenti in diversi Comuni.

"Sono ore drammatiche per il Veneto, colpito da intense piogge e inondazioni”, dice Zaia. Si contano i danni della pioggia eccezionale di ieri che, con 230 millimetri di pioggia in sei ore, è stato un “fenomeno che si presenta una volta ogni 300 anni”. Alle 11, gli aggiornamento in diretta del governatore Luca Zaia.

Allagamenti in Veneto