Papa Francesco il 18 maggio a Verona: il programma della visita. Come prenotare i biglietti

Verona, 29 aprile 2024 – Papa Francesco sta per tornare in Veneto. Dopo l’intensa visita di ieri a Venezia – dove oltre 10mila persone hanno seguito la messa in piazza San Marco – sabato 18 maggio andrà a Verona.

Bergoglio presiederà un incontro all’Arena e concluderà la visita con una messa allo stadio Bentegodi. Ma prima parlerà con i giovani e i detenuti del carcere di Montorio, lo stesso in cui si trova Filippo Turetta, il 22enne padovano che ha ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin.

Nel corso della giornata, informa il bollettino vaticano, è prevista una serie di incontri. Il Papa parlerà con i sacerdoti scaligeri, con bambini e ragazzi e con i detenuti del carcere di Montorio, dove pranzerà. La giornata si concluderà con la messa allo stadio Bentegodi.

Accolto all'arrivo dal vescovo di Verona, monsignor Domenico Pompili, dal sindaco Damiano Tommasi, dal prefetto Demetrio Martino e dal governatore Luca Zaia, il Pontefice si trasferirà alla Basilica di San Zeno, dove incontrerà sacerdoti e consacrati, e terrà il suo primo discorso. Nella piazza antistante la basilica, saluterà una delegazione di bambini e ragazzi in rappresentanza dei giovani veronesi.

Sarà possibile partecipare a uno degli eventi programmati dal Vaticano durante la visita papale a Verona. Tutti i biglietti saranno gratuiti e prenotabili fino a esaurimento posti. Per prenotare il proprio posto, la Chiesa di Verona ha creato un sito con tutte le informazioni sul programma e i biglietti: prenota cliccando qui.

Il programma prevede la festa dei bambini e dei ragazzi in piazza San Zeno dalle 8 alle 10.30, con momento di accoglienza di papa Francesco alle 9. La preghiera per presbiteri, diaconi e ‘vita consacrata’ alla basilica di San Zeno dalle 9 alle 10.

Alle 10.15 Francesco arrverà all’Arena di Verona, dove ci sarà il meeting sulla pace. Rimarrà lì fino alle 11.30, per poi dirigersi verso il carcere di Montorio. Incontro privato e pranzo con i detenuti dalle 12 alle 14.

Nel pomeriggio, si svolgerà la Festa e la Veglia di Pentecoste allo stadio Bentegodi: papa Francesco presiederà la celebrazione eucaristica alle 16.

Papa Francesco ha incontrato i giovani veneti a Venezia

La giornata inizierà con una festa a San Zeno: i bambini e i ragazzi delle scuole cittadine accoglieranno il Papa, che arriverà alle 9. Il secondo appuntamento per il Pontefice sarà all’interno della basilica di San Zeno con un momento di dialogo e preghiera davanti alle spoglie del Patrono: l’incontro sarà riservato a preti, diaconi e consacrati.

Francesco si sposterà poi all'Arena di Verona, dove presiederà l'incontro 'Arena di Pace - Giustizia e Pace si baceranno', e risponderà ad alcune domande. Andrà poi al carcere di Montorio dove saluterà la polizia penitenziaria e i detenuti, con i quali pranzerà, dopo un discorso ai carcerati, come ha fatto ieri con le detenute della Giudecca, a Venezia.

Nel pomeriggio è prevista la messa allo Stadio Bentegodi, con l'omelia del Papa, che poi lascerà la città per fare rientro in Vaticano.