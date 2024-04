Papa Francesco oggi a Venezia, la visita in diretta. Il discorso alle detenute: “Avete un posto speciale nel mio cuore”

06:37

Bergoglio in carcere: "Non isolare la dignità, ma dare nuove possibilità"

“Non isolare la dignità, ma dare nuove possibilità” a chi è recluso in carcere. L'appello arriva dal Papa nel corso della visita alle detenute recluse alla Giudecca. “Care sorelle e fratelli, tutti siamo fratelli, nessuno può rinnegare l'altro, buongiorno! Saluto con affetto tutti, e specialmente voi sorelle, detenute. Ho desiderato incontrarvi all'inizio della mia visita a Venezia per dirvi che avete un posto speciale nel mio cuore. Vorrei, perciò, che vivessimo questo momento non tanto come una 'visita ufficiale' del Papa, quanto come un incontro in cui, per grazia di Dio, ci doniamo a vicenda tempo, preghiera, vicinanza e affetto fraterno”.

“Oggi tutti usciremo più ricchi da questo cortile, forse chi uscirà più ricco – dice Bergoglio a braccio – sono io, e il bene che ci scambieremo sarà prezioso. È il Signore che ci vuole insieme in questo momento, arrivati per vie diverse, alcune molto dolorose, anche a causa di errori di cui, in vari modi, ogni persona porta ferite e cicatrici. E Dio ci vuole insieme perché sa che ognuno di noi, qui, oggi, ha qualcosa di unico da dare e da ricevere, e che tutti ne abbiamo bisogno”.