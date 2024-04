Papa Francesco a Venezia, il programma della visita: dalla Giudecca a San Marco

Venezia, 2 aprile 2024 – Papa Francesco sta per arrivare a Venezia. La città si sta preparando ad accogliere il Pontefice, anche se i problemi di salute che lo hanno costretto a disertare la ‘Via Crucis’ potrebbero ripercuotersi sulla sua presenza in laguna, programmata per il 28 aprile: V domenica del Tempo di Pasqua.

Sarà una visita di incontri e di ascolto, come è nello stile Bergoglio. Il Papa parlerà con le detenute del carcere della Giudecca, dove poi incontrerà anche gli artisti della Biennale – la 60esima edizione aprirà ufficialmente i battenti il 20 aprile – e parlerà ai giovani davanti alla Basilica della Salute. Poi la celebrazione della messa solenne a San Marco alla presenza delle autorità chiuderà la visita papale nella città più bella del mondo. Ecco il programma ufficiale diramato dal Vaticano.

“Sarà una giornata storica per la nostra città e per la nostra regione. Attendiamo con grande trepidazione l'arrivo del Santo Padre – dice l’assessore lagunare al turismo, Simone Venturini – ringraziandolo sin da ora per offrire a Venezia il dono della Sua preghiera e della Sua parola, per rinnovare la nostra fede nella Chiesa”.

Sarà un vero e proprio ‘tour de force’ – con tanti appuntamenti in sole cinque ore – quello programmato per l’ultima domenica del mese. “Ci sarà un piano logistico preciso per la gestione di tutti e tre gli appuntamenti del Santo Padre a Venezia”, assicura Venturini.

Papa Francesco arriverà a Venezia in elicottero, che decollerà dall’eliporto del Vaticano alle 6.30. L’atterraggio è previsto intorno alle 8 direttamente sull’Isola della Giudecca, nel piazzale interno della casa di reclusione femminile.

“Il Santo Padre incontrerà le detenute e si intratterrà con ciascuna di loro”, fanno sapere gli organizzatori della visita. Nel carcere farà il suo primo discorso della giornata, per incoraggiare il cuore delle donne che stanno vivendo il dramma del carcere.

Dopo aver raccolto le testimonianze delle carcerate, alle ore 9 Bergoglio si trasferirà nella cappella del penitenziario – la chiesa di Santa Maria Maddalena delle Convertite – per inaugurare la mostra ‘Con i miei occhi’, realizzata in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.

Sarà l’occasione per incontrare gli artisti della Biennale di Venezia, che quest’anno compie 60 anni di esposizione. Dopo il saluto del cardinale José Tolentino de Mendonça, Bergoglio farà il secondo discorso rivolgendosi alle autorità e agli artisti dell’Esposizione. Alle 9.30 il Santo Padre lascerà l’Isola della Giudecca per raggiungere in motovedetta la Basilica di Santa Maria della Salute a Dorsoduro.

Alle 10, il Papa sarà in Campo della Salute – davanti alla omonima basilica, luogo caro ai veneziani e meta di un pellegrinaggio annuale, molto partecipato – per dialogare con i ragazzi e le ragazze del Patriarcato di Venezia e una rappresentanza dei giovani delle Diocesi del Triveneto.

Da Campo della Salute, il Santo Padre si trasferirà poi in Piazza San Marco accompagnato dai giovani, attraverso un ponte galleggiante realizzato da Punta della Dogana alla zona dei Giardinetti Reali per l'evento culminante della visita alla città di Venezia: la celebrazione della Santa Messa, nella V domenica del Tempo di Pasqua.

All’imbocco della piazza, sarà accolto dalle autorità: il governatore Luca Zaia con la fascia azzurra della regione, il prefetto Darco Pellos e il sindaco Luigi Brugnaro. L'Eucarestia avrà inizio alle ore 11 davanti alla Basilica, intitolata all'Evangelista patrono di Venezia. Vista la circostanza solenne, saranno invitati a concelebrare la messa i vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto.

Terminata la messa con la preghiera del Regina Coeli, il Santo Padre visiterà privatamente la Basilica di San Marco per venerare le spoglie dell'evangelista Marco che vi sono custodite, per poi fare ritorno in Vaticano.

Dopo la messa, Papa Bergoglio salirà sulla motovedetta per raggiungere l’eliporto del Collegio Navale Morosini a Sant’Elena. Alle 13 è previsto il decollo verso il Vaticano, dove dovrebbe atterrare intorno alle 14.30.