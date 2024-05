Bomba d'acqua a Venezia: invaso il centro storico. Stasera anche il picco di marea

Venezia, 17 maggio 2024 – Bomba d'acqua a Venezia, il centro storico invaso da cascate improvvise di pioggia e mare. È stato l’effetto del maltempo che ha invaso il Veneto quanto accaduto ieri sera in laguna, dove la pioggia ha causato un rialzo 'aggiuntivo’ di almeno circa 5 centimetri al picco di alta marea. Alle ore 20.45 di oggi è previsto un picco di 95 centimetri.

Il Mose non si è alzato

Le barriere del Mose non sono entrare in azione. E questo perché le previsioni dell'Ufficio maree del Comune davano per le 20.30 di ieri una punta massima di 105 centimetri sul medio mare. Per questa ragione, non è stato ritenuto necessario alzare le barriere del Mose.

La precipitazione intensa, che si è scaricata in città nelle stesse ore, ha però alzato la marea che, secondo le rilevazioni mareografiche, ha toccato 112 centimetri alle ore 20.10. Sia l'onda di mare che la pioggia sono poi diminuite nel giro di circa un'ora.