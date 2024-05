Pecco Bagnaia sposa Domizia: ecco la location da sogno del matrimonio a Pesaro

Pesaro, 17 maggio 2024 - Mancano due mesi alle nozze più vip della prossima estate pesarese: il due volte campione del mondo di motociclismo Pecco Bagnaia sposerà la sua Domizia Castagnini il 20 luglio a Pesaro, proprio nella città che altri 'non pesaresi' prima di lui hanno già scelto per loro giorno più bello. E anche la location (da sogno) è la stessa: la splendida Villa Imperiale.

Matrimonio Bagnaia: data e location

I due innamorati pronunceranno il loro 'sì' della vita il 20 luglio, durante la sosta del Motomondiale e la settimana prima del World Ducati Week. La chiesa è quella di Santa Maria Assunta, il duomo di Pesaro. Poi la festa si trasferisce nella meravigliosa Villa Imperiale. I futuri sposi stanno inviando le partecipazioni alle nozze in questi giorni, sobrie ed eleganti, con le iniziali racchiuse in una corona di fiori stampata. Quale location più adatta dell'antica dimora signorile rinascimentale?

Villa Imperiale, Pesaro (foto Toni)

Come Gimbo Tamberi

Due anni fa Villa Imperiale aveva ospitatole nozze di un altro super sportivo: il campione olimpico di salto in alto, nonché portabandiera per l’Italia alle prossime Olimpiadi di Parigi, Gianmarco Tamberi con Chiara Bontempi.

Pecco e Domizia: un amore consolidato

I due sono una coppia da ormai otto anni, ovvero dal 2016. Poi nel 2019 il trasferimento da Chivasso, nel Torinese, a Pesaro, dove hanno scelto di vivere, abitano in zona porto. Avrebbero acquistato però una villa, sempre in zona mare. Lo scorso aprile Pecco è diventato cittadino onorario.

Francesco Bagnaia con la fidanzata Domizia Castagnini (foto Getty Images), l'annuncio delle nozze a luglio a Pesaro

Chi è Domizia Castagnini, futura moglie di Bagnaia

La Castagnini si è laureata alla triennale allo Iaad (l’Istituto d'Arte Applicata e Design) con un corso in “Apparel and Accessories Marketing Operations”, poi ha frequentato un Master in “Fashion Buying” all’Istituto Marangoni di Milano, intraprendendo quindi la sua carriera lavorativa proprio a Pesaro, dove esercita la sua professione di fashion buyer. È anche nipote di Gianfranco Leoncini, calciatore che con la Juventus vinse tre coppe Italia e tre scudetti (del 1960, 1961 e 1967).

Invitati vip

Saranno tante le personalità del mondo dello sport e non solo. Di certo non potranno mancare Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello e nemmeno Luca Marini con Marta Vincenzi, che sono in dolce attesa.