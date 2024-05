Tamberi, il matrimonio con la sua Chiara: sfilata di invitati vip

Ancona, 1 settembre 2022 - Gianmarco Tamberi ha sposato la sua storica fidanzata Chiara Bontempi. Dopo che la sua carriera di atleta (nel salto in alto) ha preso il volo nell'estate 2021 con la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo e con quella recentissima degli Europei di Monaco di Baviera, ora è la vita privata a portarlo al settimo cielo. Nonostanze la giornata piovosa è stato un matrimonio d'oro.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sposi

Parata (blindata) di vip: in auto. Qualcuno, come Jacobs, si concede ai fotografi e ai giornalisti, qualcun altro sfreccia oltrepassando il cancello della villa senza nemmeno fermarsi. Malagò si ferma con i giornalisti, augurando "felicità e figli per lo sport del futuro".

Tamberi folgorato da Villa Imperiale

Elegantissimo nel suo abito Armani, il trentenne campione di Ancona, 192 centimetri per 77 chilogrammi di classe, convola a nozze con la concittadina Chiara Bontempi (27 anni) a Villa Imperiale a Pesaro, oggi, 1° settembre coronando una lunga storia d’amore, che dura da oltre 13 anni. Con rito civile officiato (ore 18,30) dal sindaco Matteo Ricci. Villa Imperiale a Pesaro è un’antica dimora signorile e ha quasi 600 anni. Si trova immersa nel verde del Parco Naturale del Colle San Bartolo. "​​Ci sposiamo nelle Marche, avevamo entrambi questo desiderio”, aveva detto Tamberi. "Chiara si è subito innamorata di questo posto”, ha detto il campione olimpico.

Chiara è stata decisiva, come lo stesso campione ha ricordato, anche nel superare i momenti di difficoltà dettati dai ripetuti problemi fisici, subito dopo il successo all'Europeo all'aperto di Monaco, aveva dedicato la vittoria proprio a lei, indicando il dito in cui infilerà la fede nuziale: "Chiara è la donna della mia vita e mi dà la forza di andare avanti”, ha raccontato a fine gara. "Non vedo l'ora di volare all'altare con Gimbo", aveva replicato lei.

Invitati vip

Al matrimonio di Chiara e Gimbo erano presenti, tra gli altri, Mutaz Barshim (campione olimpico assieme a Tamberi, ndr) e il velocista campione olimpico Marcell Jacobs, anche lui prossimo alle nozze: 17 settembre i fiori d'arancio con la modella Nicole Daza nel Bresciano. E poi ancora Filippo Tortu e Bebe Vio, arrivata in Taxi. C'erano anche, come detto, il presidente del Coni Malagò e quello della Fidal, Stefano Mei.

Non potevano mancare i compagni di allenamento di Gimbo: Silvano Chesani e Paolo Dal Molin. Dal mondo dello spettacolo Francesca Michielin. Presente il vice presidente della giunta regionale delle Marche, Mirco Carloni. C'era anche Bjoern Golden (Ceo Puma?

I testimoni

Per Tamberi il fratello Gianluca, primatista italiano promesse del lancio del giavellotto. Anche la sposa ha voluto a fianco suo fratello: Pierfrancesco Bontempi.

Addio al celibato

Prima del matrimonio del primo settembre però Gimbo si è concesso l'addio al celibato a Budapest assieme agli amici, presenti nella serata di Monaco di Baviera a tifare sulle tribune.

"Cresciuti insieme, lei è speciale"

Cena

Rigorosamente a base di pesce, con una lunga serie di antipasti serviti a buffet, per proseguire con il resto del menu, impiattato.

Viaggio di nozze

Chiara Bontempi svela poi quale sarà il viaggio di nozze dei due piccioncini: destinazione Maldive, Singapore e Bali. Partenza il 22 settembre, mentre il viaggio durerà tre settimane. "Avevamo pensato alla Polinesia francese - ha detto la futura sposa - , ma quest’anno abbiamo volato tutti e due come delle trottole. Due volte anche negli Stati Uniti. Sarebbe stato troppo impegnativo, meglio evitare a favore di qualcosa di altrettanto incantevole, ma più facile. Sarà un paradiso”. Eppoi la coppia andrà a vivere ad Ancona, dove ha costruito la casa dei sogni.