Valanga sul Nuvolau a Cortina, morta maestra di sci trovata sotto due metri di neve

Treviso, 12 gennaio 2023 - E' morta Giulia Ramelli, l'insegnante di sci travolta da una valanga vicino al rifugio 'Nuvolau', a Cortina d'Ampezzo. La donna, 34enne di Venezia, è deceduta la scorsa notte all'ospedale di Treviso dove era arrivata in condizioni già giudicate gravissime dopo essere stata ritrovata sotto due metri di neve.

L'allarme ieri era scattato poco dopo le 16 per una valanga che aveva coinvolto due persone. A dare l'allarme il compagno dell'insegnante di sci, che era sparita dalla sua vista. Sul posto si era portato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore con un'unità cinofila e personale del Soccorso alpino e della Guardia di finanza di Cortina. I soccorritori hanno individuato la donna, rimasta sommersa sotto due metri, e l'hanno liberata dalla neve per poi prestarle le prime cure e caricarla a bordo. L'elicottero è volato all'ospedale di Treviso. L'insegnante è morta nella notte.

E' invece ancora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Bolzano un carabiniere travolto da una valanga in val Gardena, mentre stava facendo un addestramento, in compagnia di altri due colleghi. Tutti e tre sono membri del vicino Centro di addestramento alpino dei carabinieri in Vallunga. L'istruttore, in un punto delicato dell'escursione per motivi di sicurezza, ha anticipato i due compagni, quando è stato travolto dalla slavina. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino della Val Gardena e dell'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. Che hanno liberato e rianimato il militare, che comunque è in gravissime condizioni.

Negli ultimi giorni un'altra tragedia si è consumata a Madesimo, in provincia di Sondrio, dove un uomo è morto travolto da una valanga. Era tornato in montagna per recuperare i suoi due cani quando è stato sorpreso dalla tormenta sulle montagne dell'Alta Valle Spluga.