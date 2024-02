Valentino Rossi compie 45 anni, la compagna: “Ti amiamo con tutto il cuore”. Dal video alle foto con la figlia Giulietta

Pesaro, 16 febbraio 2024 - Valentino Rossi compie 45 anni e la compagna Francesca Sofia Novello gli dedica un post su Instagram con tanto di romantiche foto di coppia, alcuni scatti con la piccola Giulietta e una dedica: "Ogni giorno di più (con un cuore, ndr). Buon Compleanno Babu, Ti amiamo con tutto il cuore!"

Non si fa attendere la risposta social del "Dottore": "Grazie amoreeee". Ad accompagnare il post un simpatico video e poi diverse foto scattate che immortale i due fidanzati tra coccole e sorrisi. Immancabili gli scatti con la piccola di casa. Tanti "mi piace" sotto al messaggio e una valanga di auguri per Vale da parte dei follower. La coppia ha condiviso molti momenti importanti con i fan, come l'annuncio della gravidanza: "Io e te saremo in tre, il mio cuore è pieno di gioia", Francesca Sofia aveva scritto questo annuncio in inglese ad agosto del 2021 sul suo profilo Instagram anche a nome di Valentino Rossi e della bambina nascitura. Indimenticabile poi il video della figlia Giulietta sulla mini-bike a un anno. E le tante immagini della famiglia in vacanza in montagna o al mare. Ogni foto racconta un attimo di un amore speciale nato nel 2018.

La conoscenza tra i due è avvenuta in occasione di un Rally di Monza, un amore poi sbocciato e proseguito nel tempo, quando la conduttrice al Festival di Sanremo 2020 ha poi seguito il pilota di Tavullia alle gare di MotoGP.

La modella milanese lo scorso dicembre si è raccontata a ‘Mamma dilettante’, il podcast condotto da Diletta Leotta parlando anche del futuro : “Con Valentino vorrei una famiglia generosa”, rivelando che entrambi desiderano regalare presto a Giulietta un fratellino o una sorellina.

"Ho sempre sognato di avere una famiglia numerosa e di far crescere i miei bambini insieme - le parole della modella 30enne –. Credo che la condivisione sia un valore fondamentale per la loro educazione. Giulietta lo capisce bene, perché è una bambina dolce e generosa. È anche una bambina appassionata di moto, come il papà. Giulietta non perde mai un'occasione per andare al Ranch, dove segue le gare, i piloti, si mette in mezzo a loro quando discutono delle strategie".