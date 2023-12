Valentino Rossi, la compagna: "Alle gare facevamo sesso nel paddock. Vogliamo altri figli"

Pesaro, 22 dicembre 2023 – “Quando Valentino era in MotoGP, non è che facevamo tutto questo gran sesso, però se capitava è una cosa che faceva anche bene. A noi è successo quando eravamo già una coppia, magari non il sabato prima della gara però capitava”. Dopo Federica Pellegrini, anche Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi, si è raccontata a ‘Mamma dilettante’, il nuovo podcast condotto da Diletta Leotta, rivelando particolari piuttosto piccanti sulla vita intima con il nove volte iridato nel Motomondiale. La 30enne modella milanese ha detto di “non fare sesso nel box”, ma nel motorhome, “dato che lì i piloti hanno un’area dedicata solo a loro. Con Valentino capitava che facessimo sesso nel paddock, soprattutto da fidanzati”. Novello: “I piloti hanno troppo poco tempo nel paddock per fare sesso” Proprio il paddock, secondo Novello, “è un paese con 20-30 team — ha detto al podcast — La maggior parte sono uomini. Ci sono anche donne che si occupano di hospitality e comunicazione. Ma sono soprattutto uomini. E poi ci sono le ombrelline, io tra l’altro ero una di loro e così è iniziata la mia storia d’amore con Valentino”. La conoscenza tra i due è avvenuta in occasione di un Rally di Monza, un amore poi sbocciato e proseguito nel tempo, quando la conduttrice al Festival di Sanremo 2020 ha poi seguito il pilota di Tavullia alle gare di MotoGP. “I piloti nel paddock hanno talmente tanto da fare tra meeting e prove che non è che hanno poi molto tempo di dedicarsi a queste ombrelline — ha aggiunto Novello — per questo non c’era tutto questo gran sesso tra me e Vale, ma quando capitava si stava bene”. Novello: “Con Valentino vorrei una famiglia generosa” Novello ha poi rivelato altri dettagli sulla figlia Giulietta, oggi di un anno e mezzo, rivelando che sia lei sia Vale desiderano regalarle presto un fratellino o una sorellina. "Ho sempre sognato di avere una famiglia numerosa e di far crescere i miei bambini insieme — le parole della modella 30enne — Credo che la condivisione sia un valore fondamentale per la loro educazione. Giulietta lo capisce bene, perché è una bambina dolce e generosa. È anche una bambina appassionata di moto, come il papà. Giulietta non perde mai un'occasione per andare al Ranch, dove segue le gare, i piloti, si mette in mezzo a loro quando discutono delle strategie".