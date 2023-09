Tavullia Vale 2023, Valentino Rossi oggi riceve le chiavi della città. Il programma

Pesaro, 7 settembre 2023 - I colori blu e giallo, con un enorme 46 che ha fatto la storia del motociclismo italiano: oggi, a Tavullia, si terrà il TavulliaVale, che vedrà la consegna delle chiavi della città al campione pluripremiato Valentino Rossi. Tantissimi i fan del ‘Dottore’ che affolleranno le strade cittadine per portare i saluti e festeggiare assieme al loro mito: chi in macchina, chi in moto o chi con la navetta gratuita (con partenze da Pesaro e Cattolica-Gabicce), arriveranno a migliaia.

Tanti anche gli ospiti d’eccezione che saranno presenti alla serata: dai noti presentatori sportivi Guido Meda e Mauro Sanchini, che di Rossi hanno sempre seguito e commentato le gare, fino ai suoi ‘discepoli’, i piloti della VR46 Riders Academy.

Il programma inizia alle 17, con i dj set di Dj Giacomo Benda e Dj Igna, per poi passare, alle 19.30, allo special guest Dj Ralf.

Alle 20.30 il momento più atteso, quello della consegna delle chiavi da parte della sindaca Francesca Paolucci al campione nostrano, con un “amarcord” video dei suoi grandi successi e di tutta la sua carriera motociclistica.

L’evento si terrà all’interno delle mura della città, di fronte al municipio, dove è stato allestito un palco, fulcro di tutto l’evento. Attorno a questo, gli stand gastronomici che allieteranno tutti quanti gli avventori e fan del Doc46 con pietanze e bevande. Ovviamente, durante la serata, non mancheranno gli ospiti a sorpresa, andando a creare, quindi, un clima magico e misterioso, un momento di ritrovo per gli amanti del motociclismo, riuniti tutti quanti per lo stesso obiettivo: festeggiare assieme ad una leggenda mondiale, il tavulliese doc Valentino Rossi.