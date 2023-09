Valentino Rossi star, Tavullia Vale accende i motori. Acquaroli: "Un evento internazionale"

Ancona, 4 settembre 2023 – Giovedì 7 settembre Tavullia si colorerà ancora di giallo per ‘TavulliaVale’, l’evento durante il quale verranno consegnate a Valentino Rossi le chiavi della città. Sarà una grande manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale con il sostegno della Regione Marche. Il tutto si svolgerà in piazza Dante Alighieri, sotto le mura di Tavullia. Si parte alle 17 con il dj set dei dj Giacomo Benda e Igna e la musica della special guest dj Ralf.

Diretta tv

Alle 20.30 la serata, che verrà trasmessa in diretta su Sky e sarà presentata dai commentatori Sky Moto Gp Mauro Sanchini, Guido Meda e Vera Spadini, entrerà nel vivo.

Ospiti

Tra video, interviste, gag e motori sul palco insieme a Valentino saliranno i piloti della VR46 Riders Academy e tanti ospiti a sorpresa tra cui il Ministro dello Sport Andrea Abodi ed il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Acquaroli: “Un evento internazionale”

Questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell’evento ad Ancona, presso la sede della Regione a Palazzo Raffaello. “Oggi presentiamo questa iniziativa che definire regionale è davvero riduttivo – ha introdotto il presidente della Regione Francesco Acquaroli –. Sarà un evento internazionale, una grande festa per sancire ancora una volta lo stretto legame tra questo straordinario campione che rende orgogliose tutte le Marche e la sua città. Un ringraziamento va al sindaco e alla sua giunta per l’enorme sforzo organizzativo che, come Regione, siamo pronti a sostenere”.

Presente anche l’assessore allo Sport Chiara Biondi. “La consegna delle chiavi della città è un atto fortemente simbolico, il riconoscimento di una carriera unica, ma anche e soprattutto del valore di Valentino Rossi, uno sportivo che continua a stupirci”.

L’orgoglio di tutta la città di Tavullia è stato trasmesso dalle parole della sindaca Francesca Paolucci e da Patrizio Federici, assessore al Turismo. “Con questo evento vogliamo tributare il giusto omaggio ad una leggenda dello sport mondiale diventata anche un’icona della nostra epoca. Valentino Rossi è un elemento identitario del nostro territorio che ha contribuito a promuovere e a far conoscere un piccolo Comune di poco più di 8mila abitanti in tutto il mondo. Ringraziamo la Regione Marche per il prezioso sostegno e la collaborazione”.

TavulliaVale, come partecipare

L’amministrazione comunale ricorda che è possibile raggiungere Tavullia grazie alla doppia linea di bus navetta gratuita con partenze dalle stazioni del treno di Cattolica e Pesaro. Per partecipare a ‘TavulliaVale’ è necessario iscriversi sul sito www.tavulliavale.it. Presentandosi all’ingresso entro le ore 16 con l’iscrizione è garantito l’accesso all’evento mentre per chi non è iscritto o per coloro che, pur essendo iscritti, si presenteranno dopo le ore 16 non è garantito l’accesso all’evento ma si andrà fino ad esaurimento posti della piazza per esigenze di sicurezza e ordine pubblico. Non è necessaria l’iscrizione per i residenti, che hanno diritto a prioritario accesso ritirando i pass presso gli uffici comunali.