Investe e uccide l’amico dopo la lite al ristorante, fermato per omicidio l’automobilista. Diretta

Pedaso (Fermo), 18 maggio 2024 – Un uomo è stato investito e ucciso dopo la lite al ristorante a Pedaso (nel Fermano). L’automobilista è stato fermato per omicidio. Quello che in un primo momento sembrava un incidente mortale si è rivelato poi un omicidio. La vittima è un uomo di 50 anni, un altro è rimasto gravemente ferito. L'automobilista ha travolto il gruppo di persone fuori dal locale in via Garibaldi. La vittima sarebbe però uno dei suoi stessi amici. Questa mattina è stato fermato.

L'investimento mortale in un frame del video delle telecamere di sorveglianza