Valentino Rossi, Tavullia consegna le chiavi al campione: quando e come partecipare

Tavullia (Pesaro Urbino), 25 luglio 2023 – È il 7 settembre la data decisa per la consegna delle chiavi della città di Tavullia, in provincia di Pesaro, a Valentino Rossi, che potrà finalmente ricevere uno dei riconoscimenti più illustri della sua carriera.

L’evento, dal nome ‘TavulliaVale’, si svolgerà alla vigilia del Gran Premio motociclistico di San Marino e della Riviera di Rimini, uno degli appuntamenti più attesi del Motomondiale, apposta per permettere ai tifosi di vivere una doppia festa: giovedì applaudiranno Valentino e nel weekend sosterranno i loro beniamini in pista a Misano.

È un grande onore per il dottore, che in questi mesi sta vivendo un’emozione dopo l’altra con il matrimonio di suo fratello Luca Marini (foto), di cui ha ospitato i festeggiamenti nella sua casa a Tavullia, e con l’inaugurazione della scultura dedicata proprio a lui nel paese in cui è cresciuto.

Inizialmente la celebrazione doveva tenersi a maggio ma poi era stato rinviato in segno di solidarietà per le popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione. “La consegna delle chiavi della città a Valentino deve essere e sarà un momento di gioia e in quei giorni non lo sarebbe stato. Senza contare che in quelle ore tutta la macchina comunale era al lavoro per cercare di porre rimedio ai danni del maltempo che hanno colpito anche il nostro territorio” commenta la sindaca di Tavullia Francesca Paolucci.

La festa comincerà alle 20:30 e saranno molte le attività presenti nel programma che verrà annunciato nei prossimi giorni, insieme a informazioni più dettagliate su come partecipare all’evento.

A chi si era già iscritto a maggio verrà inviata una mail per comunicare la nuova data e chiedere la conferma dell’iscrizione, che andrà mandata via email entro domenica 30 Luglio. Da lunedì 31 luglio partiranno invece le nuove iscrizioni sul sito di TavulliaVale.

Per tutti coloro che risiedono a Tavullia invece non sarà necessario iscriversi ma basterà accreditarsi direttamente giovedì 7 Settembre recandosi fisicamente alla palestra comunale di Tavullia dalle 10 alle 19.30.

Si prevede un’affluenza enorme di appassionati, che darà al paese una spinta in più per aumentare l’offerta turistica del luogo. “Migliaia di persone quel giorno verranno a Tavullia, mangeranno nei nostri ristoranti, dormiranno nei nostri B&B e faranno acquisti nei nostri negozi. Siamo già meta di tantissimi tifosi e appassionati, dobbiamo strutturare sempre meglio la nostra capacità di accoglienza e ricettività” dichiara la sindaca.