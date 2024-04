Festival ‘Kum!’, al via la kermesse di Recalcati a Pesaro

Pesaro, 5 aprile 2023 - La scuola al centro dei dialoghi del festival Kum!, per la prima volta a Pesaro con la sua ottava edizione. “La vita della scuola”, oggi pomeriggio al teatro Sperimentale di Pesaro, ha aperto il festival ideato dallo psicanalista Massimo Recalcati, che prevede tre giorni di fitti appuntamenti che mettono al centro del discorso pubblico i temi legati alla 'cura' e al 'prendersi cura'.

Ad aprire le danze dello speciale evento di inaugurazione, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che da anni invidiava il festival alla vicina Ancona: «Lo volevamo fortemente perché seguito con passione da molte persone che lavorano nel mondo dell’educazione, della psicologia e del sociale”. Pesaro, scelta anche per il suo anno da ‘Capitale’ con Pesaro 2024, rappresenta «una scommessa vinta che oggi ci permette di essere diventati Capitale italiana della cultura – ha detto Ricci -. Un percorso iniziato 10 anni fa, quando abbiamo deciso di stringere un patto con i cittadini, investendo sulla cultura e sulla bellezza. In pochi quella volta ci credevano ma Massimo è sempre stato in prima fila”. Ma sono tanti i temi da affrontare: “Stiamo insistendo molto sulla sostenibilità, sulla battaglia al cambiamento climatico - ha detto Ricci, ricordando la Biosfera in piazza del Popolo -. Bisogna accelerare la transizione ecologica e il nostro impegno va in questa direzione”.

“Bambini di oggi e italiani di domani” è il titolo dell’appuntamento che ha inaugurato ieri pomeriggio il calendario degli eventi. Un dialogo tra la giornalista Marianna Aprile e Annalisa Cuzzocrea, autrice del libro “Che fine hanno fatto i bambini”. Ed è proprio sul percorso fatto dalla città nei confronti della ‘crescita’ scolastica che il sindaco Ricci ha rimarcato la situazione attuale: «Vado molto orgoglioso del sistema educativo che c’è in questa città, abbiamo una grande tradizione che si sposa bene con l’innovazione. La scuola la fanno gli educatori, gli insegnanti, i ragazzi, ma anche le strutture. Si vive meglio in edifici all’avanguardia, sostenibili, moderni. Una delle priorità che l’Amministrazione si è data in questi anni».