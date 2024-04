Oggi Kum apre i battenti. Il festival di Recalcati conquista il centro storico

Si alza oggi il sipario su KUM! Festival, la kermesse creata e diretta dallo psicoanalista Massimo Recalcati con il coordinamento scientifico del filosofo Federico Leoni. Giunto alla sua 8ª edizione, per la prima volta a Pesaro, è uno degli eventi di punta della Capitale italiana della cultura. Il tema di quest’anno sarà "La vita della scuola" e proporrà un programma eclettico ricco di dialoghi, incontri e spettacoli dedicati al mondo dell’educazione e della formazione. Attraverso un viaggio culturale ed educativo KUM! porterà il pubblico a interrogarsi sul ruolo che la scuola ha nel panorama contemporaneo, dando la possibilità di riflettere sul futuro dell’educazione in Italia e nel mondo. Ancora una volta, il Festival si propone come fucina di idee e riflessioni, Cantiere in divenire – da qui il sottotitolo – e definisce i confini del dibattito culturale: la scuola come luogo di trasmissione della cultura e delle competenze da una generazione all’altra, ma anche come opportunità di costruire rapporti di fiducia e rispetto reciproco, prendendosi cura gli uni degli altri. È proprio partendo dal concetto di cura che l’edizione è stata pensata, invitando ospiti e pubblico a instaurare un dialogo costruttivo su come migliorare il sistema educativo per le generazioni future. Un evento in profonda sintonia con i valori che fondano il percorso di Pesaro 2024: ascolto della comunità, condivisione dei saperi e partecipazione.

Gli incontri saranno tutti in centro storico: dal Teatro Sperimentale alla Sala della Repubblica del Teatro Rossini per finire con l’Auditorium di Palazzo Ciacchi. Mentre i musei civici ospiteranno il bookshop del festival, compresi gli incontri con autori. "Un Festival potente - dice il sindaco Ricci -, che farà discutere studiosi di molte discipline sulle questioni legate alla cura con un occhio attento ai grandi temi dell’attualità. Ci tenevamo molto ad ospitarlo a Pesaro".

Massimo Recalcati ringrazia la città per l’ospitalità e così sintetizza il tema del festival: "Quando diciamo che la scuola ha come obiettivo primario quello di formare vite, diciamo che la scuola permette alla vita di assumere forme impreviste che non corrispondono alle aspettative che altri avevano su di noi. Pasolini diceva che dove c’è vuoto di cultura, c’è desiderio di morte. Noi potremmo dire, proseguendo il suo pensiero, che dove c’è cultura c’è desiderio di vita". Tra gli incontri più attesi quello che vedrà protagonista lo scrittore Erri De Luca, domenica alle 14, con la sua lectio magistralis. Mentre nella mattinata di sabato 6 aprile il giornalista Gad Lerner approfondirà l’esperimento di una pedagogia libertaria compiuto nel ’68 e oggi così distante. Massimo Recalcati con Jacques Lacan sarà sul palco alla fine della prima giornata per rileggere il binomio desiderio-godimento sotto forma di esperienza di trasmissione. Gli eventi di KUM! sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria online sul sito del Festival.